Nhiều trường hợp “nợ thuế oan” vì nhầm lẫn và bị lợi dụng thông tin cá nhân

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng liên quan đến phản ánh một số cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp bị ghi nhận nợ thuế dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Cử tri phản ánh, thời gian qua có tình trạng công dân, tổ chức bị thông báo nợ thuế không chính xác, nguyên nhân chủ yếu do cơ quan thuế nhầm lẫn trong việc cập nhật số liệu hoặc do đối tượng xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh, dẫn đến tình trạng “nợ thuế oan”, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người dân và tổ chức.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân "nợ thuế oan" chủ yếu xuất phát từ sai sót trong quá trình cập nhật, đồng bộ dữ liệu của cơ quan thuế hoặc do các đối tượng xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh.

Bộ thừa nhận tình trạng này có thể gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người nộp thuế. Trước thực tế này, cử tri kiến nghị cơ quan thuế cần kiểm tra, đối chiếu, lập biên bản xác nhận với người nộp thuế trước khi ban hành thông báo nợ thuế.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Về phía cơ quan quản lý, Bộ Tài chính cho biết theo Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định số thuế phải nộp và tiền chậm nộp (trừ trường hợp do cơ quan thuế tính). Sau 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp thuế mà nghĩa vụ chưa được hoàn thành, cơ quan thuế sẽ phát hành thông báo nợ, chủ yếu qua phương thức điện tử như tài khoản thuế điện tử hoặc ứng dụng eTax Mobile.

Trường hợp người nộp thuế phản ánh số liệu nợ không chính xác, cơ quan thuế sẽ phối hợp rà soát, đối chiếu. Nếu xác định việc ghi nhận nghĩa vụ thuế là sai, cơ quan thuế có trách nhiệm điều chỉnh kịp thời; người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp đối với khoản thuế bị ghi nhận nhầm và không bị quy trách nhiệm.

Qua rà soát thực tế, Bộ này cho biết ngoài các trường hợp “nợ thuế oan” do sai sót dữ liệu hoặc bị lợi dụng thông tin cá nhân, cũng có tình huống người nộp thuế chưa thực hiện nghĩa vụ với ngân sách, nộp thuế nhưng sai thông tin chứng từ, hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ kê khai theo quy định.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo cơ quan thuế triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế sai sót, như tăng cường minh bạch thông tin đến người nộp thuế; gửi thông báo nợ qua nhiều kênh; tự động hóa cảnh báo nợ thuế; vận hành chức năng phản ánh hóa đơn và nợ thuế chưa chính xác trên eTax Mobile; đồng thời tăng cường xác thực mã số thuế theo dữ liệu dân cư.

Đối với đề xuất bắt buộc lập biên bản trước khi ban hành thông báo nợ thuế, Bộ Tài chính cho rằng quy định này có thể làm chậm quá trình xử lý và gia tăng chi phí tuân thủ, trong khi nguyên tắc quản lý thuế hiện nay là tự khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm. Vì vậy, việc lập biên bản chỉ nên áp dụng đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ sai sót thông tin.

Hiện nay, thông báo nợ thuế đã cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ của cơ quan thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế trao đổi, xác minh và được giải thích kịp thời, bảo đảm tính thuận lợi và minh bạch.

Về nợ thuế, tính đến cuối năm nay, số nợ thuế ước là gần 230.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm cuối năm 2024. Tình trạng nợ thuế tiếp tục xu hướng tăng, mặc dù trong năm, ngành thuế đã thu hồi được 65.010 tỷ đồng

Cơ quan thuế đã ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân, đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế, thu hồi được hơn 6.001 tỷ đồng của hơn 10.000 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có hơn 3.900 người nộp thuế đang bỏ địa chỉ kinh doanh.