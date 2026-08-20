Không chỉ vàng, bitcoin cũng tăng dựng đứng: Chuyện gì đang xảy ra?

Sáng 20/8, thị trường tiền số đồng loạt tăng mạnh, cùng chiều với đà đi lên nhanh của giá vàng thế giới. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, bitcoin tăng gần 8%, lên trên 69.300 USD, có thời điểm tiến sát mốc 70.000 USD. Đây là vùng giá cao nhất của bitcoin kể từ đầu tháng 6.

Đà tăng không chỉ tập trung ở bitcoin. Ethereum tăng khoảng 18%, lên 2.251 USD; XRP và Solana cùng tăng gần 11%, lần lượt đạt 1,1 USD và 84,7 USD. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm tài sản số sau những phiên giao dịch kém tích cực hồi giữa tháng 8.

Thanh khoản thị trường được kỳ vọng cải thiện

Một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy bitcoin tăng mạnh là động thái mới từ Bộ Tài chính Mỹ, theo Cointelegraph. Cơ quan này quyết định tăng quy mô mua lại trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài, từ tối đa 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD cho mỗi đợt, bắt đầu từ ngày 9/9.

Động thái trên không đồng nghĩa Mỹ giảm nợ. Đây chủ yếu là việc thay đổi cơ cấu kỳ hạn trái phiếu, đồng thời giúp tăng thêm lực mua trên thị trường trái phiếu dài hạn. Sau thông tin này, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm mạnh, trong khi chứng khoán Mỹ cũng khởi sắc.

Bitcoin tăng dựng đứng, vọt lên trên mức 69.300 USD (Ảnh: Lê Tỉnh).

Với thị trường tiền số, điều đáng chú ý là khả năng tiền trở nên dễ lưu thông hơn. Khi áp lực trên thị trường trái phiếu giảm và điều kiện tài chính bớt căng thẳng, các tài sản có mức độ rủi ro cao như cổ phiếu công nghệ hay tiền số thường có thêm dư địa thu hút dòng tiền.

Geoff Kendrick, chuyên gia phân tích của Standard Chartered, cho rằng nếu điều kiện thanh khoản tiếp tục cải thiện, bitcoin có thể đạt 100.000 USD vào cuối năm 2026. Việc bitcoin vượt qua vùng 65.500 USD là tín hiệu quan trọng, cho thấy đồng tiền này có thể đã đi qua vùng giá thấp nhất của chu kỳ hiện tại.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là dự báo, không phải mức giá chắc chắn. Bitcoin từng nhiều lần tăng rất nhanh sau khi vượt các ngưỡng quan trọng, nhưng cũng có thể đảo chiều mạnh khi dòng tiền suy yếu.

Dòng tiền qua các quỹ Bitcoin cũng quay trở lại

Một yếu tố khác hỗ trợ đà tăng là dòng tiền vào các quỹ đầu tư bitcoin giao ngay tại Mỹ. Trong phiên 18/8, các quỹ này thu hút tổng cộng khoảng 189,3 triệu USD, nâng tổng dòng tiền vào trong tháng 8 lên khoảng 951 triệu USD.

Riêng hai phiên đầu tuần, các quỹ bitcoin đã hút gần 487 triệu USD, chiếm hơn một nửa lượng tiền ròng chảy vào các quỹ này trong tháng.

Quỹ Bitcoin của BlackRock dẫn đầu với 143,6 triệu USD, trong khi quỹ của Fidelity thu hút thêm 23,9 triệu USD. Trước đó, các quỹ bitcoin đã trải qua 3 phiên liên tiếp bị rút tiền, với tổng giá trị khoảng 250 triệu USD trong giai đoạn 12/8-14/8.

Dòng tiền quay trở lại các quỹ cho thấy một bộ phận nhà đầu tư tổ chức đang tăng mức độ quan tâm đến bitcoin khi giá phục hồi. Tổng lượng tiền ròng chảy vào các quỹ bitcoin giao ngay tại Mỹ từ trước đến nay đã lên khoảng 52,28 tỷ USD, trong khi tổng giá trị tài sản mà các quỹ này quản lý đạt khoảng 79,3 tỷ USD.

Các quỹ ethereum giao ngay cũng ghi nhận khoảng 71,5 triệu USD tiền vào trong phiên 18/8, nâng tổng dòng tiền trong tháng lên khoảng 345 triệu USD.

Bitcoin còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính sách tại Mỹ

Ngoài yếu tố dòng tiền, bitcoin còn nhận được sự hỗ trợ từ những tín hiệu tích cực về chính sách tiền số tại Mỹ.

Nhà Trắng mới đây tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật xây dựng khung pháp lý cho thị trường tài sản số. Một số tín hiệu cho thấy dự luật này có khả năng được đưa lên Thượng viện xem xét vào tháng 9.

Nếu được thông qua, một khung pháp lý rõ ràng hơn có thể giúp giảm bớt sự bất định đối với các doanh nghiệp và tổ chức tài chính đang tham gia thị trường tiền số. Đây cũng là yếu tố có thể thúc đẩy dòng vốn tổ chức vào thị trường trong thời gian tới.

Dù vậy, bức tranh vẫn chưa hoàn toàn thuận lợi. Biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy phần lớn quan chức ủng hộ giữ nguyên lãi suất, nhưng một số người lại nghiêng về khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát không giảm như kỳ vọng.

Điều này có nghĩa áp lực từ chính sách tiền tệ vẫn chưa biến mất. Nếu lạm phát tăng trở lại hoặc Fed phát tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn, dòng tiền vào các tài sản rủi ro như Bitcoin có thể chịu sức ép.

Nhà đầu tư nên thận trọng sau cú tăng gần 8%

Đà tăng lên gần 70.000 USD đang tạo ra tâm lý hưng phấn trên thị trường, nhưng cũng khiến rủi ro điều chỉnh ngắn hạn tăng lên. Một số nhà giao dịch cho rằng bitcoin có thể cần quay lại vùng giá vừa vượt qua để kiểm tra sức mạnh của lực mua.

Một mô hình giá được giới giao dịch theo dõi trong thời gian qua cho thấy nếu Bitcoin duy trì được trên vùng 66.600 USD, mục tiêu tiếp theo có thể hướng tới khoảng 76.000 USD. Ngược lại, nếu giá nhanh chóng rơi trở lại dưới vùng này, đà tăng có thể suy yếu.

Đáng chú ý, tổng nguồn cung tiền kỹ thuật số có giá trị ổn định trên toàn thị trường đã giảm khoảng 14 tỷ USD kể từ tháng 5. Đây là nguồn tiền thường được nhà đầu tư sử dụng để mua Bitcoin và các tài sản số khác. Vì vậy, dù bitcoin đang tăng mạnh, thị trường vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy dòng tiền mới đã thực sự trở lại với quy mô lớn.

Một số nhà giao dịch cũng cảnh báo về khả năng Bitcoin điều chỉnh trong ngắn hạn sau cú tăng nhanh. Theo quan điểm này, việc giá giữ được các vùng hỗ trợ quan trọng sẽ quyết định liệu đợt tăng hiện nay có thể tiếp diễn hay chỉ là một nhịp phục hồi ngắn.

Với nhà đầu tư, việc bitcoin tăng gần 8% trong một ngày không nên được xem là tín hiệu để mua đuổi. Những yếu tố hỗ trợ hiện nay, từ dòng tiền vào các quỹ, động thái của Bộ Tài chính Mỹ đến kỳ vọng chính sách tiền số, đều đang tạo môi trường thuận lợi hơn cho bitcoin, nhưng rủi ro từ lãi suất, lạm phát và khả năng điều chỉnh sau một phiên tăng mạnh vẫn còn nguyên.

Trong bối cảnh giá tiến sát 70.000 USD, nhà đầu tư nên quan sát khả năng bitcoin duy trì trên các vùng giá quan trọng thay vì chỉ nhìn vào mức tăng trong một phiên. Nếu dòng tiền tiếp tục chảy vào các quỹ bitcoin và điều kiện tài chính tại Mỹ cải thiện, đà tăng có thể còn dư địa. Ngược lại, nếu dòng tiền suy yếu hoặc chính sách tiền tệ trở nên thắt chặt hơn, bitcoin hoàn toàn có thể quay đầu giảm mạnh.