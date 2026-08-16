Thị trường tiền số 16/8: Một ngân hàng sắp cho khách giao dịch bitcoin

Tối 16/8, thị trường tiền số đồng loạt giảm nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, bitcoin giảm 0,05%, xuống quanh 63.000 USD.

Ethereum và solana gần như đi ngang, lần lượt ở mức 1.878 USD và 75,1 USD. XRP giảm 0,3% còn 0,9 USD, trong khi BNB giảm 0,8% xuống 605 USD.

Ngân hàng lớn nhất Israel sắp cung cấp dịch vụ giao dịch tiền số

Bank Leumi, ngân hàng lớn nhất Israel, sẽ cung cấp dịch vụ mua bán tiền số cho khách hàng từ đầu năm 2027, trở thành ngân hàng đầu tiên tại nước này công bố dịch vụ này.

Khách hàng của Bank Leumi và ứng dụng ngân hàng số Pepper sẽ có thể mua, nắm giữ và bán bitcoin, ethereum và solana ngay trên ứng dụng giao dịch Leumi Trade. Thông tin này được CoinDesk đăng tải dựa trên thông báo của ngân hàng.

Động thái của Bank Leumi cho thấy tiền số đang dần được đưa vào các dịch vụ ngân hàng truyền thống, thay vì chỉ được giao dịch trên các sàn chuyên biệt.

Bitcoin đang giao dịch quanh mức 63.000 USD (Ảnh: Lê Tỉnh).

Để triển khai dịch vụ, Bank Leumi hợp tác với Galaxy Digital. Công ty này sẽ hỗ trợ giao dịch và cung cấp hệ thống lưu giữ tiền số cho ngân hàng. Nhờ đó, khách hàng có thể mua bán bitcoin, ethereum và solana ngay trên nền tảng giao dịch của ngân hàng, thay vì phải mở tài khoản tại một sàn tiền số riêng.

Bà Maya Ravia, người phụ trách chiến lược của Bank Leumi, cho rằng tài sản số đang ngày càng trở thành một phần quan trọng của hệ thống tài chính toàn cầu.

Hai bên chưa công bố mức phí và điều kiện sử dụng dịch vụ.

Xu hướng trên đang mở rộng khi BBVA tại Tây Ban Nha đã cho khách hàng mua, bán và lưu giữ bitcoin, ether trên ứng dụng ngân hàng. Standard Chartered cũng cung cấp giao dịch hai đồng tiền này cho khách hàng tổ chức, trong khi DZ Bank tại Đức phát triển nền tảng giao dịch tiền số cho khách hàng cá nhân.

Các công ty nắm nhiều bitcoin tiếp tục bị xem xét

Trong khi các ngân hàng truyền thống bắt đầu mở cửa với tiền số, những doanh nghiệp nắm giữ lượng bitcoin lớn lại đối mặt nguy cơ bị loại khỏi một số bộ chỉ số chứng khoán.

Strategy và Metaplanet tiếp tục nằm trong diện được MSCI xem xét sau khi tổ chức này đưa ra đề xuất mới nhằm loại các doanh nghiệp bị xem là không có hoạt động kinh doanh thực chất.

Theo CoinDesk, đề xuất lần này không chỉ dựa vào lượng tiền số doanh nghiệp đang nắm giữ mà còn xem xét 5 chỉ số liên quan đến tài sản, chi phí, dòng tiền và khả năng huy động vốn.

Nếu áp dụng cách tính mới dựa trên số liệu tháng 5/2026, 3 doanh nghiệp gồm Strategy, Metaplanet và Yellow Cake có thể bị loại khỏi chỉ số MSCI ACWI IMI.

Strategy hiện là doanh nghiệp niêm yết nắm giữ nhiều bitcoin nhất thế giới, với khoảng 840.447 bitcoin, trị giá hơn 53 tỷ USD. Metaplanet đang nắm khoảng 43.000 bitcoin, trị giá hơn 2 tỷ USD.

Theo đề xuất, MSCI trước tiên xem xét tỷ lệ tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh. Nếu tỷ lệ này không vượt 50% tổng tài sản, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được đánh giá qua 5 tiêu chí khác. Một doanh nghiệp có thể bị loại nếu không đáp ứng 4 trong 5 tiêu chí.

Đây không phải lần đầu MSCI xem xét nhóm doanh nghiệp nắm giữ nhiều tiền số. Cuối năm 2025, tổ chức này từng đề xuất loại các doanh nghiệp có tài sản số chiếm từ 50% tổng tài sản trở lên. Đề xuất khi đó áp dụng với 39 công ty nhưng sau đó được trì hoãn.

Strategy đã phản đối đề xuất mới, cho rằng doanh nghiệp này vẫn duy trì hoạt động kinh doanh phần mềm, đồng thời chủ động quản lý lượng bitcoin đang nắm giữ, chứ không phải một quỹ đầu tư chỉ mua và giữ bitcoin.

MSCI đang tiếp nhận ý kiến đến ngày 30/9 và dự kiến công bố kết quả vào ngày 16/10. Nếu được thông qua, các thay đổi có thể được áp dụng trong đợt rà soát chỉ số tháng 11/2026.