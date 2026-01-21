Khởi đầu năm mới, nông dân chủ động mùa vụ cùng NPK Cà Mau

Bước vào những tháng đầu năm, nhiều địa phương trên cả nước đang bước vào giai đoạn cao điểm sản xuất nông nghiệp. Vụ Đông Xuân - vụ lúa quan trọng nhất trong năm - đồng loạt xuống giống tại các vùng trọng điểm, trong khi các vùng chuyên canh rau màu, cây ăn trái, cà phê cũng tất bật chăm sóc, phục hồi cây trồng sau thu hoạch cuối năm.

Trong bối cảnh sản xuất chịu nhiều tác động từ thời tiết và chi phí đầu vào, việc lựa chọn phân bón phù hợp ngay từ đầu vụ được xem là yếu tố then chốt giúp nông dân ổn định năng suất, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác.

Canh tác khoa học, dinh dưỡng đúng và đủ cho cây trồng

Theo các kỹ sư nông nghiệp, giai đoạn đầu vụ Đông Xuân là thời điểm cây trồng cần được cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối để phát triển bộ rễ, thân lá và tạo tiền đề cho giai đoạn làm đòng, nuôi trái sau này.

Việc áp dụng nguyên tắc bón phân “4 đúng” (đúng loại, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng cách) giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn, hạn chế thất thoát và giảm áp lực sâu bệnh.

Đầu vụ Đông Xuân, bà con tích cực chăm sóc lúa với hy vọng mùa màng thuận lợi (Ảnh: NPK Cà Mau).

Tại nhiều vùng sản xuất, NPK Cà Mau được bà con lựa chọn nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ở nhiều giai đoạn sinh trưởng khác nhau. Sản phẩm ứng dụng công nghệ PolyPhosphate trên nền Urea hóa lỏng - công nghệ tiên tiến hàng đầu châu Âu - mỗi hạt phân chứa đồng đều dinh dưỡng, giàu lân đa hữu hiệu, giúp cây trồng hấp thu tối ưu, từ đó tiết kiệm công chăm sóc và chi phí đầu tư cho nhà nông.

Áp dụng quy trình bón phân khoa học, chị Huỳnh Oanh (Cần Thơ) cho biết vụ Đông Xuân năm nay, ruộng lúa của gia đình sinh trưởng ổn định hơn khi sử dụng NPK Cà Mau Gold 20-10-10. “Lúa đòng to, hạt chắc, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư giảm nên hiệu quả kinh tế cũng khả quan hơn”, chị chia sẻ.

Bên cạnh Đồng bằng sông Cửu Long, tại Tây Nguyên - nơi cây cà phê đang bước vào giai đoạn phục hồi sau thu hoạch - nhiều hộ trồng cà phê cũng chủ động bổ sung dinh dưỡng để cây phân hóa mầm hoa tập trung. Chị Vũ Thị Vân (Lâm Đồng) gắn bó với sản phẩm NPK Cà Mau nhiều năm liền chia sẻ: “Nhờ phân bón chất lượng mà vụ nào cây cà phê cũng khỏe, lá dày xanh, bung ngọn, trái đều sum suê”.

Nông dân tin chọn chất lượng phân bón NPK Cà Mau cho mùa vụ cà phê thắng lớn (Ảnh: NPK Cà Mau).

Hiệu quả mùa vụ đi cùng niềm vui trúng thưởng

Song song với hiệu quả trên đồng ruộng, nhiều nông dân còn đón nhận thêm niềm vui từ chương trình khuyến mại “Mùa Vàng Thắng Lớn 2025” khi sử dụng sản phẩm NPK Cà Mau. Chị Vũ Thị Vân là một trong những khách hàng may mắn trúng 0,5 chỉ nhẫn vàng 99,99 từ chương trình.

Chương trình “Mùa Vàng Thắng Lớn 2025” triển khai trên phạm vi toàn quốc với hơn 1 triệu giải thưởng, gồm 60 xe máy Honda Blade, 1.200 nhẫn vàng 99,99 và 1 triệu thẻ nạp điện thoại. Các buổi livestream quay số trúng thưởng được tổ chức công khai, thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con nông dân.

Anh Thức phấn khởi nhận 2 giải thưởng xe máy Honda Blade từ chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 (Ảnh: NPK Cà Mau).

Một trường hợp đặc biệt được ghi nhận là anh Phùng Viết Thức, nông dân canh tác 4ha cao su tại Đồng Nai. Trong lần đầu tiên sử dụng NPK Cà Mau, anh không chỉ ghi nhận hiệu quả tích cực trên vườn cây mà còn may mắn trúng cùng lúc 2 giải thưởng xe máy Honda Blade trong buổi quay số ngày 30/11/2025.

“Trúng tận 2 chiếc xe máy, gia đình tôi mừng không thể tả. Năm nay chắc tôi sẽ nhớ hoài. Đó là niềm vui rất lớn với gia đình tôi, nhất là vào dịp cuối năm”, anh Thức chia sẻ.

Việc đầu tư dinh dưỡng đúng ngay từ đầu vụ không chỉ giúp cây trồng sinh trưởng ổn định mà còn tạo nền tảng cho năng suất và chất lượng nông sản trong suốt chu kỳ canh tác. Những chương trình xúc tiến bán hàng gắn với sản phẩm, nếu được triển khai minh bạch và thiết thực, cũng góp phần tạo thêm động lực để nông dân yên tâm sản xuất.

