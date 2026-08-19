Khoảng cách giá vàng SJC và thế giới thu hẹp còn 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC hiện được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cùng giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Vàng nhẫn cũng giảm tương ứng, giao dịch quanh 139,2-142,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đến tối 19/8, giá vàng giao dịch quanh 4.412 USD/ounce, tăng nhẹ trở lại. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương hơn 140,4 triệu đồng/lượng. Theo đó, khoảng cách giữa giá vàng thế giới và giá bán vàng trong nước đã thu hẹp xuống chỉ còn hơn 2 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, giá vàng biến động trong bối cảnh thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ chịu áp lực bán mạnh, đẩy lợi suất lên vùng cao nhất trong nhiều thập kỷ. Giá năng lượng tăng do căng thẳng Mỹ - Iran cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Tại Trung Đông, triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có nhiều tín hiệu tích cực. Trong bối cảnh đó, giá dầu Brent tăng trở lại vùng 91 USD/thùng.

Giá dầu duy trì ở mức cao có thể khiến áp lực lạm phát gia tăng, qua đó củng cố khả năng các ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc tăng lãi suất. Nếu kỳ vọng Fed tăng lãi suất quay trở lại, đà tăng gần đây của vàng có thể gặp trở ngại.

Ông Peter Grant, chuyên gia tại Zaner Metals, nhận định đường cong lợi suất dốc lên mạnh đang tạo sức ép đối với vàng. Giá dầu tăng cũng là yếu tố bất lợi cho kim loại quý trong ngắn hạn.

Dù vậy, chuyên gia này vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của vàng. Theo ông, thị trường có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi lực cầu đối với kim loại quý tăng mạnh trở lại.

Đáng chú ý, SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - vừa bán ròng khoảng 5,4 tấn vàng trong phiên 18/8, chấm dứt chuỗi 2 phiên mua ròng trước đó. Sau giao dịch, lượng vàng do quỹ nắm giữ giảm xuống khoảng 1.025 tấn.

Động thái bán ra diễn ra khi giá vàng thế giới điều chỉnh mạnh sau khi vừa thiết lập vùng cao nhất trong hơn 2 tháng.

Ông Jeremy De Pessemier, chiến lược gia phân bổ tài sản tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho rằng dòng vốn vào các quỹ ETF vàng có thể biến động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xét về dài hạn, vàng vẫn sở hữu những đặc tính đầu tư khác biệt so với phần lớn các loại hàng hóa khác.

Đồng USD đi ngang

Trên thị trường ngoại hối, đồng bạc xanh giao dịch trong biên độ hẹp so với các đồng tiền chủ chốt, khi thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn về chính sách tiền tệ. Kỳ vọng này được củng cố sau một số dữ liệu gần đây cho thấy kinh tế Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, tăng nhẹ 0,01%, lên 99,64 điểm.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.580 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước.