Wells Fargo hạ mạnh dự báo giá vàng 2026: Cơn sốt đã đến lúc hạ nhiệt?

Đầu năm nay, thị trường tài chính quốc tế từng xôn xao trước một trong những dự báo táo bạo nhất của phố Wall về giá hàng hóa. Viện Đầu tư Wells Fargo (Wells Fargo Investment Institute) khi đó kỳ vọng kim loại quý sẽ ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ, tương đương với các kênh đầu cơ lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của các yếu tố vĩ mô, định chế tài chính này vừa có lần thứ 3 trong năm điều chỉnh giảm triển vọng giá vàng.

Wells Fargo 3 lần hạ mục tiêu vàng trong năm (Ảnh: Getty).

Cú điều chỉnh 1.200 USD/ounce chỉ sau nửa năm

Trong báo cáo mới nhất, Wells Fargo đã hạ vùng giá mục tiêu của vàng trong năm 2026 xuống còn 4.900-5.100 USD/ounce, giảm 400 USD so với mức 5.300-5.500 USD/ounce đưa ra trước đó. Mục tiêu cho năm 2027 cũng bị điều chỉnh tương ứng xuống 5.400-5.600 USD/ounce.

Nhìn lại lịch sử dự báo, vào tháng 2 ngân hàng này từng nâng mục tiêu giá vàng lên tới 6.100-6.300 USD/ounce khi giá giao dịch ở mức 4.961 USD/ounce, kỳ vọng mức tăng 23-27% vào cuối năm. Song, sau khi kim loại quý lập đỉnh kỷ lục gần 5.594 USD/ounce vào tháng 1 rồi quay đầu giảm mạnh, Wells Fargo đã phải liên tục hạ dự báo vào tháng 6 và tiếp tục hạ thêm vào tháng 8.

Tính từ mức đỉnh dự báo hồi tháng 2, mức giá mục tiêu bình quân cho năm 2026 của Wells Fargo đã giảm từ 6.200 USD xuống 5.000 USD/ounce. Như vậy, mức kỳ vọng đã bị giảm tới 1.200 USD/ounce chỉ trong vòng 6 tháng.

Hai giả định chính ban đầu của Wells Fargo là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất và các ngân hàng trung ương duy trì tốc độ mua gom mạnh mẽ. Trên thực tế, Fed vẫn duy trì lập trường thắt chặt, đồng USD mạnh lên và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương có phần chững lại.

Sức ép từ lãi suất neo cao và làn sóng rút vốn

Cập nhật từ Gold Price lúc 19 giờ ngày 19/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.365 USD/ounce. Đà phục hồi của kim loại quý gặp nhiều lực cản khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao và giá dầu đi lên.

Lợi suất trái phiếu tăng là yếu tố đặc biệt bất lợi đối với kim loại quý. Do vàng không tạo ra dòng tiền, không trả lãi hay cổ tức, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản này so với trái phiếu đã gia tăng đáng kể. Bên cạnh đó, giá dầu tăng đẩy kỳ vọng lạm phát lên cao, kéo theo lợi suất trái phiếu tiếp tục neo ở vùng đỉnh, khiến sức ép đè nặng lên giá vàng trong suốt giai đoạn vừa qua.

Thống kê từ Wells Fargo cho thấy giá vàng đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh hồi tháng 1 do hoạt động chốt lời, đồng USD mạnh lên và áp lực rút ròng mạnh mẽ từ các quỹ ETF vàng. Dữ liệu ghi nhận các quỹ vàng niêm yết tại Mỹ từng chứng kiến lượng vốn rút ròng kỷ lục lên tới 5,3 tỷ USD chỉ trong vòng một tháng.

Việc Wells Fargo hạ dự báo cho thấy phần lớn mức sinh lời kỳ vọng trong năm 2026 (từng ước tính trên 23% hồi đầu năm) nay chỉ còn khoảng 11-16% và phần tăng trưởng kỳ vọng này đã bị dời sang năm 2027.

Lực đỡ từ thị trường châu Á và kỳ vọng dài hạn

Mặc dù liên tục hạ mục tiêu, Wells Fargo khẳng định đây không phải là một sự đảo chiều sang quan điểm bi quan hay khuyến nghị bán tháo. Mức dự báo 4.900-5.100 USD/ounce vẫn cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá hiện tại.

Điểm sáng của thị trường nằm ở lực cầu kiên cường từ khu vực châu Á. Dù giá vàng quốc tế giảm khoảng 5% trong nửa đầu năm, lực mua tại châu Á vẫn rất tích cực, giúp kim loại quý tăng 13% nếu tính riêng trong khung giờ giao dịch tại khu vực này.

Ông Sameer Samana, phụ trách chiến lược cổ phiếu toàn cầu và tài sản thực tại Wells Fargo, nhận định tương quan rủi ro và lợi nhuận của vàng hiện đã trở nên hấp dẫn hơn khi phần lớn các kịch bản Fed thắt chặt chính sách đã được phản ánh vào giá.

Theo ông Sameer Samana, các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn có thể khiến giá chịu rủi ro điều chỉnh về vùng 3.500 USD/ounce hoặc gặp cản tại 4.500-4.900 USD/ounce. Tuy nhiên, về mặt dài hạn, vàng vẫn giữ vững vai trò là tài sản lưu giữ giá trị và công cụ phân bổ danh mục thiết yếu khi nền kinh tế giảm tốc.

Thị trường hiện đang hướng sự chú ý về biên bản cuộc họp của Fed công bố ngày 20/8 (giờ Việt Nam) để tìm kiếm thêm tín hiệu chính sách cho tháng 9, yếu tố được dự báo sẽ quyết định trực tiếp tới bước đi tiếp theo của kim loại quý.