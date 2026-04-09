Khoản nợ hơn 170 tỷ đồng liên quan đại gia Phan Thành Muôn sắp được đấu giá

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Bình Thuận (VietinBank Bình Thuận) vừa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ của 3 khách hàng, với tổng giá trị khởi điểm hơn 174 tỷ đồng.

Trong đó, khoản nợ của Công ty cổ phần Sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh có giá khởi điểm khoảng 118,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục.

Khoản nợ của Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương mại Sao Mai được chào bán với giá gần 23,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản nợ của ông Phan Thành Muôn cũng được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 32,6 tỷ đồng.

Ông Phan Thành Muôn từng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh. Cả 2 doanh nghiệp được VietinBank đưa ra đấu giá tài sản đều thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh.

Nhân viên VietinBank kiểm tra giao dịch tiền (Ảnh: Tiến Tuấn).

Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao tháng trước đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh. Theo cáo trạng, ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch công ty, bị truy tố về 3 tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ.

Cáo trạng xác định, giai đoạn 2021-2024, ông Phan Thành Muôn cùng một số bị can với các vai trò khác nhau tại Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.

Để khai thác trái phép mỏ quặng, Phan Thành Muôn bị cáo buộc đã đưa hối lộ và chi hơn 1,6 tỷ đồng tiền “cảm ơn” cho một số cá nhân là thành viên Tổ giám sát nhằm làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm để doanh nghiệp tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, cáo trạng nêu ông Phan Thành Muôn đã thỏa thuận bán quặng cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế, phần chênh lệch không được hạch toán, kê khai thuế, qua đó che giấu doanh thu và gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỷ đồng.