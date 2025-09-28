Ngân hàng đấu giá khoản nợ 163 tỷ đồng của "trùm siêu xe" Phan Công Khanh

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank AMC) mới đây công bố lựa chọn Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Đông làm đơn vị tổ chức đấu giá khoản nợ hơn 163 tỷ đồng của ông Phan Công Khanh và bà Lê Kim Loan. Bà Lê Kim Loan là vợ ông Khanh.

Theo VietinBank AMC, khoản nợ phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký ngày 25/3/2022 tại VietinBank Chi nhánh 4 TPHCM. Đến ngày 24/9, tổng dư nợ tạm tính là 163,28 tỷ đồng, bao gồm 124,94 tỷ đồng nợ gốc, gần 37,1 tỷ đồng nợ lãi và hơn 356 triệu đồng lãi phạt.

Ông Phan Công Khanh thường xuyên xuất hiện bên cạnh các siêu xe đắt tiền (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên diện tích 65.406m2 tại xã Phước Thái (trước đây là Phước Bình), huyện Long Thành, Đồng Nai. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2019 đứng tên ông Phan Công Khanh và bà Lê Kim Loan. Giá khởi điểm đấu giá bằng đúng dư nợ, tức 163,28 tỷ đồng.

Phan Công Khanh 31 tuổi, quê ở Bến Tre, nổi tiếng khi sở hữu hàng loạt siêu xe, là đại diện pháp luật của Công ty K-Supper ở TPHCM - chuyên kinh doanh ô tô hạng sang và được không ít người biết đến với danh xưng "trùm siêu xe". Trước đó, ông Khanh đã bị truy tố trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 33 tỷ đồng.