Khóa học tài chính của công ty "tổng tài" vụ đánh người có gì?

Như Dân trí đưa tin, ngày 18/9, Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, đang xác minh vụ một nam nhân viên quán cà phê bị hành hung. Theo phản ánh và video được chia sẻ trên mạng xã hội, một nhóm khách bị nam nhân viên nhắc nhở nhiều lần vì hút thuốc trong không gian kín.

Người đàn ông được gọi là "tổng tài" (người thành công, đứng đầu công ty, doanh nghiệp) trong clip là Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998), hiện là Chủ tịch kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đào tạo Win Business Academy, trụ sở tại TP Hà Nội. Doanh nghiệp chuyên mở khóa học đào tạo tài chính, đầu tư

Theo tìm hiểu, Win Business Academy từng mở một khóa đào tạo tài chính gia đình online hồi tháng 7. Khóa học này có giá 1 triệu đồng nhưng được giảm còn 299.000 đồng.

Theo quảng bá trên website, khóa học cam kết giúp học viên nắm vững các nguyên tắc quản lý thu chi, lập kế hoạch tài chính cá nhân và gia đình hiệu quả. Đồng thời học cách xây dựng ngân sách phù hợp với nhu cầu và mục tiêu, học cách đầu tư, tiết kiệm đơn giản, quản lý nợ...

Thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đào tạo Win Business Academy (Ảnh: Chụp màn hình).

Khóa học còn được quảng cáo giúp "mở ra cơ hội xây dựng tương lai tài chính vững vàng và giảm thiểu căng thẳng trong đời sống gia đình". Đối tượng là những bạn trẻ chuẩn bị có gia đình, vợ chồng trẻ sắp có con, bố mẹ nuôi con nhỏ, hay những gia đình muốn tăng tích lũy tài sản...

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn quảng bá khóa học có sự góp mặt của một diễn giả là chuyên gia tài chính khá nổi tiếng. Bên cạnh đó, trên một số kênh truyền thông, Nguyễn Văn Thiên cũng được giới thiệu là một trong số diễn giả của khóa học tài chính này.

Ngoài ra, giới thiệu trên trang Facebook cá nhân hồi tháng 6/2024, Thiên còn cho biết bản thân là một trong các admin (người quản trị) của nhóm Facebook "Ý tưởng khởi nghiệp" thu hút hàng trăm nghìn thành viên để hỗ trợ, tư vấn và kết nối cộng đồng hợp tác, đầu tư...

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đào tạo Win Business Academy thành lập từ tháng 11/2022. Ngành nghề kinh doanh chính là giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng, các dịch vụ dạy kèm (gia sư); giáo dục dự bị; các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn...

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 3 tỷ đồng do 5 cá nhân góp vốn thành lập. Trong đó, cá nhân Vũ Thùy Trang góp 270 triệu đồng, tương đương 9% vốn; cá nhân Ngô Tiến Thanh, Nguyễn Tiến Mạnh và Trương Thị Thanh Mai góp mỗi người 300 triệu đồng; cá nhân Nguyễn Văn Thiên góp 1,83 tỷ đồng (61% vốn còn lại).