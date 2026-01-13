Kho vận Miền Nam bị phạt và truy thu thuế hơn 3,8 tỷ đồng

Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans, mã chứng khoán: STG) vừa công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Thuế TPHCM.

Tổng tiền truy thu, phạt, chậm nộp thuế cần nộp hơn 3,8 tỷ đồng

Công ty đã có loạt hành vi vi phạm hành chính như khai sai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, song song sử dụng không hợp pháp hóa đơn làm giảm số tiền thuế phải nộp.

Công ty bị xử phạt hành chính gần 530 triệu đồng, bao gồm phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp hơn 525 triệu đồng và phạt 1,5 lần đối với hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế (làm giảm số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp năm 2023 là gần 4,5 triệu đồng).

Biện pháp khắc phục là buộc Sotrans phải nộp đủ hơn 2,6 tỷ đồng tiền truy thu số tiền thuế thiếu, tiền trốn thuế vào ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, công ty phải nộp tiền chậm nộp thuế hơn 650 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước. Số tiền chậm nộp tiền thuế này được tính đến hết ngày 19/12/2025, công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này theo quy định đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế mà Sotrans phải nộp vào Ngân sách nhà nước là hơn 3,8 tỷ đồng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, công ty phải chấp hành, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Sotrans kinh doanh ra sao?

Sotrans có trụ sở chính tại phường Xóm Chiếu, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Vũ Thành - Tổng giám đốc.

Sotrans được thành lập từ năm 1975 với hệ thống kho và vận chuyển chủ lực của ngành thương mại, đến năm 2007 công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Hiện, Sotrans tự giới thiệu là một trong những công ty hàng đầu trong ngành giao nhận vận tải quốc tế, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và dịch vụ kho đa chức năng tại Việt Nam.

Ghi nhận trên website, công ty đang có hệ thống kho rộng hơn 230.000m2, nằm tại trung tâm TPHCM, các khu vực lân cận và các khu công nghiệp tiếp giáp với sông Sài Gòn.

Đáng chú ý, vụ việc xử phạt về thuế diễn ra trong bối cảnh Sotrans đang báo lãi tăng mạnh. Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 1.900 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, công ty lãi ròng gần 217 tỷ đồng, tăng tới 54% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

So với mục tiêu lãi sau thuế gần 315 tỷ đồng cho cả năm 2025, doanh nghiệp đã hoàn thành 73% kế hoạch chỉ sau 9 tháng.

Trong bối cảnh thị trường vận tải và logistics của Việt Nam ước tính đạt 48,6 tỷ USD trong năm 2024 và tăng trưởng ở tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,8% để đạt 71,9 tỷ USD vào năm 2030, Sotrans hàng năm thu về hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận.

Năm 2024, nhờ sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển ước đạt 864,4 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023…. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận Sotrans tăng mạnh, lợi nhuận ròng thu về gần 193 tỷ đồng.