Vì sao giá dầu diesel giảm gần 14.000 đồng/lít sau 3 phiên điều chỉnh?

Tối 15/4, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 0h ngày 16/4.

Giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.590 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.760 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm 1.920 đồng/lít còn 31.040 đồng/lít, dầu mazut giảm 2.280 đồng/lít về 20.330 đồng/kg. Như vậy, sau 3 kỳ điều hành liên tiếp (8/4, 9/4 và 16/4), giá dầu diesel đã giảm mạnh tới 13.740 đồng/lít và dầu mazut giảm 4.260 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân giá dầu giảm mạnh, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Mỹ triển khai các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz; kỳ vọng về các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 16/4 và kỳ điều hành ngày 9/4 là: Dầu diesel giảm 5,68%, còn 172,9 USD/thùng. Như vậy, giá dầu diesel thế giới đã giảm mạnh qua 3 kỳ điều hành gần đây, từ 249,5 USD/thùng xuống còn 172,9 USD/thùng, có thời điểm giảm sâu tới 26,54%.

Trước đó, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 9/4 và kỳ điều hành ngày 8/4 là 183,29 USD/thùng dầu diesel (giảm 66,2 USD/thùng, giảm 26,54%);

Cơ quan điều hành cho biết ngày 12/4, Quốc hội ban hành Nghị quyết 19 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, từ 0h ngày 16/4 đến hết ngày 30/6, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Đồng thời, Bộ Công Thương cho biết ngày 16/4, thứ Năm là ngày liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính thực hiện điều hành định kỳ theo quy định.

Trên cơ sở biến động giá xăng dầu thế giới, tỷ giá VND/USD và hàng loạt chỉ đạo, quy định mới của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, kỳ điều hành lần này, liên Bộ quyết định phương án điều hành giá xăng dầu theo hướng bám sát thị trường, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD cùng việc cập nhật các yếu tố chi phí kinh doanh và nhập khẩu theo quy định mới, kỳ điều hành ngày 16/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Việc điều hành nhằm bảo đảm giá trong nước bám sát xu hướng thế giới, đồng thời tiếp tục duy trì chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON 92 và RON 95 để khuyến khích tiêu dùng nhiên liệu sinh học, góp phần ổn định thị trường và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Sau điều chỉnh, Bộ Công Thương cho biết ngày 16/4, giá xăng tại Việt Nam ở mức 23.760 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (35.371 đồng/lít), Campuchia (33.742 đồng/lít), Lào (47.975 đồng/lít) và Trung Quốc (36.200 đồng/lít).

Đối với dầu, giá tại Việt Nam là 31.040 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (36.564 đồng/lít), Campuchia (42.178 đồng/lít) và Lào (59.573 đồng/lít), đồng thời cũng thấp hơn Trung Quốc (33.070 đồng/lít). Nhìn chung, giá xăng dầu trong nước đang ở mức thấp hơn các nước có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính cũng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.