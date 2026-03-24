Khảo sát mới: 86% khách hàng sẵn sàng chi thêm tiền cho sản phẩm xanh
(Dân trí) - Báo cáo mới nhất cho thấy tiêu dùng xanh không còn là thị trường ngách khi 86% người mua sẵn sàng chi thêm tiền. Tuy nhiên, rào cản về giá thành và sự minh bạch thông tin vẫn còn hiện hữu.
Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) vừa công bố kết quả khảo sát về nhận thức và hành vi tiêu dùng xanh năm 2025. Đây là lần thứ 2 đơn vị này thực hiện khảo sát tại 4 đô thị lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ nhằm nhận diện rõ hơn mức độ quan tâm, khả năng sẵn sàng chi trả cũng như những rào cản đang tồn tại đối với tiêu dùng xanh tại Việt Nam.
Kết quả khảo sát cho thấy, tiêu dùng xanh đang dịch chuyển từ vị trí của một lựa chọn mang tính bổ sung sang trở thành một tiêu chuẩn ngày càng rõ hơn trong quyết định mua sắm.
“Người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có tốt hay không mà ngày càng đặt nhiều câu hỏi về mức độ an toàn, khả năng truy xuất, tác động đối với sức khỏe lâu dài và ảnh hưởng đến môi trường của sản phẩm”, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC chia sẻ.
Kết quả khảo sát ghi nhận, 2/3 số người tham gia khảo sát cho biết dự kiến sẽ tăng sử dụng các sản phẩm xanh trong thời gian tới trong khi 86% số người cho biết sẵn sàng chi thêm từ 5-10% để mua sản phẩm xanh.
Kết quả này cho thấy yếu tố “xanh” không còn chỉ hấp dẫn một nhóm nhỏ người mua có thu nhập cao mà đang lan rộng hơn sang các nhóm tiêu dùng trung lưu, thậm chí cả nhóm chi tiêu thận trọng.
Tuy nhiên, khảo sát cũng chỉ ra một khoảng cách vẫn còn tồn tại giữa nhận thức và hành vi mua sắm thực tế. Những rào cản chính hiện nay gồm giá thành sản phẩm, độ phủ thị trường và việc thiếu thông tin minh bạch để người tiêu dùng đủ cơ sở nhận diện, so sánh và tin tưởng.
Điều này cho thấy bài toán tiêu dùng xanh không chỉ là thay đổi thói quen của người mua mà còn là bài toán tổ chức sản xuất, phân phối, truyền thông và minh bạch hóa thông tin của doanh nghiệp.
Sáng 24/3, cùng với kết quả khảo sát tiêu dùng xanh, Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC công bố danh sách doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC năm 2026.
Khảo sát năm nay được triển khai từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026, kết hợp giữa khảo sát trực tiếp người tiêu dùng và điểm bán lẻ tại 8 tỉnh, thành gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Gia Lai, Đồng Nai, Đồng Tháp, cùng khảo sát trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Quy mô khảo sát đạt gần 22.000 người tiêu dùng và 4.080 điểm bán lẻ, mở rộng hơn so với các năm trước.
Đáng chú ý, nội dung khảo sát đã bổ sung các tiêu chí liên quan đến sản phẩm xanh và kênh phân phối xanh, qua đó phản ánh rõ hơn mối liên hệ giữa niềm tin thị trường và yêu cầu phát triển bền vững.
Kết quả ghi nhận hơn 155.000 lượt bình chọn, với 4.439 doanh nghiệp được người tiêu dùng nhắc tên. Từ danh sách sơ bộ 659 doanh nghiệp, ban tổ chức tiến hành thẩm định, đối chiếu thông tin và chính thức công nhận 581 doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC 2026.
TPHCM tiếp tục dẫn đầu với 302 doanh nghiệp, tiếp đến là Hà Nội (58), Tây Ninh (34), An Giang (27), Đồng Nai (21)… Đáng chú ý, có 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu liên tiếp trong 30 năm, cùng 42 doanh nghiệp lần đầu được vinh danh.
Khảo sát cũng cho thấy doanh nghiệp HVNCLC tiếp tục lấy thị trường nội địa làm nền tảng, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng nhưng yêu cầu cao hơn về chất lượng, an toàn, khả năng truy xuất và độ tin cậy thương hiệu. Với thực phẩm, yếu tố an toàn và nguồn gốc đóng vai trò then chốt; còn hàng phi thực phẩm, độ bền, công năng và dịch vụ hậu mãi là tiêu chí được ưu tiên.