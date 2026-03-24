Khảo sát mới: 86% khách hàng sẵn sàng chi thêm tiền cho sản phẩm xanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) vừa công bố kết quả khảo sát về nhận thức và hành vi tiêu dùng xanh năm 2025. Đây là lần thứ 2 đơn vị này thực hiện khảo sát tại 4 đô thị lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ nhằm nhận diện rõ hơn mức độ quan tâm, khả năng sẵn sàng chi trả cũng như những rào cản đang tồn tại đối với tiêu dùng xanh tại Việt Nam.

Kết quả khảo sát cho thấy, tiêu dùng xanh đang dịch chuyển từ vị trí của một lựa chọn mang tính bổ sung sang trở thành một tiêu chuẩn ngày càng rõ hơn trong quyết định mua sắm.

“Người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có tốt hay không mà ngày càng đặt nhiều câu hỏi về mức độ an toàn, khả năng truy xuất, tác động đối với sức khỏe lâu dài và ảnh hưởng đến môi trường của sản phẩm”, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC chia sẻ.

Kết quả khảo sát ghi nhận, 2/3 số người tham gia khảo sát cho biết dự kiến sẽ tăng sử dụng các sản phẩm xanh trong thời gian tới trong khi 86% số người cho biết sẵn sàng chi thêm từ 5-10% để mua sản phẩm xanh.

Kết quả này cho thấy yếu tố “xanh” không còn chỉ hấp dẫn một nhóm nhỏ người mua có thu nhập cao mà đang lan rộng hơn sang các nhóm tiêu dùng trung lưu, thậm chí cả nhóm chi tiêu thận trọng.

Tuy nhiên, khảo sát cũng chỉ ra một khoảng cách vẫn còn tồn tại giữa nhận thức và hành vi mua sắm thực tế. Những rào cản chính hiện nay gồm giá thành sản phẩm, độ phủ thị trường và việc thiếu thông tin minh bạch để người tiêu dùng đủ cơ sở nhận diện, so sánh và tin tưởng.

Điều này cho thấy bài toán tiêu dùng xanh không chỉ là thay đổi thói quen của người mua mà còn là bài toán tổ chức sản xuất, phân phối, truyền thông và minh bạch hóa thông tin của doanh nghiệp.

86% số người tham gia khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC cho biết sẵn sàng chi thêm từ 5-10% để mua sản phẩm xanh (Ảnh: Huân Trần).