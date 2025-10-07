Khánh thành AEON Tân An: Bước tiến mới trong chiến lược mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Vị trí tại cửa ngõ mới kết nối vùng trọng điểm phía Nam

Trung tâm thương mại (TTTM) AEON Tân An tọa lạc tại Trung tâm hành chính mới của tỉnh Tây Ninh (mới), trên trục đường Hùng Vương - tuyến huyết mạch kết nối trực tiếp Quốc lộ 1A và chỉ cách cao tốc TPHCM - Trung Lương khoảng 1km. Vị trí đắc địa này giúp việc di chuyển từ TPHCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến Tân An trở nên thuận lợi, đồng thời mở rộng sự hiện diện của AEON tại khu vực phía Nam.

Với lợi thế giao thông vượt trội và vị trí tiếp giáp nhiều khu dân cư sôi động, AEON Tân An được kỳ vọng không chỉ phục vụ cư dân địa phương mà còn thu hút đông đảo khách hàng từ các tỉnh lân cận như Đồng Tháp.

Đại diện lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM, AEON Việt Nam và đối tác thực hiện nghi thức khánh thành TTTM AEON Tân An (Ảnh: AEON Việt Nam).

Bước tiến chiến lược trong hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam chia sẻ rằng, Tây Ninh là cửa ngõ năng động kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là địa phương giàu tiềm năng phát triển trong tương lai.

AEON luôn coi Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược của Tập đoàn. Với AEON Tân An, tập đoàn này mong muốn đóng góp thiết thực cho cộng đồng địa phương, tạo gần 1.000 việc làm mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đồng thời quảng bá rộng rãi các sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh, hướng tới sự thịnh vượng bền vững cho địa phương.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: AEON Việt Nam).

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, quy tụ đa dạng các cửa hàng bao gồm trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, các cửa hàng thời trang, thể thao, nhà sách, quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim,…

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh (mới) nhấn mạnh TTTM AEON Tân An mang ý nghĩa đặc biệt cả về quy mô đầu tư lẫn giá trị đóng góp cho đời sống người dân.

Không chỉ là điểm đến thương mại, AEON Tân An còn mở ra không gian sống mới - gần gũi thiên nhiên, thân thiện môi trường, thể hiện xu hướng tiêu dùng văn minh, hiện đại. Công trình này khẳng định môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn và tiềm năng của Tây Ninh, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hội nhập và nâng tầm vị thế của tỉnh trên bản đồ kinh tế vùng.

Cùng quan điểm đó, ông Ono Masuo - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM - nhận định rằng sự hiện diện của AEON Tân An không chỉ góp phần làm phong phú đời sống cộng đồng mà còn thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng trung tâm này sẽ trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân khu vực và biểu tượng cho sự hợp tác phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Sau hơn một tuần mở cửa phục vụ khách hàng (từ ngày 23/9), AEON Tân An đã ghi nhận hơn 250.000 lượt khách, cho thấy sức hút mạnh mẽ của trung tâm tại khu vực.

AEON Tân An có diện tích hơn 27.000m2, quy tụ khoảng 30 thương hiệu trong và ngoài nước (Ảnh: AEON Việt Nam).

Lấy cảm hứng từ ý tưởng “Công viên cộng đồng hằng ngày”, AEON Tân An được thiết kế hiện đại nhưng gần gũi, hòa quyện giữa không gian xanh, ánh sáng tự nhiên và vật liệu thân thiện môi trường. Tại đây, mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tận hưởng những phút giây thư giãn, mua sắm và giải trí trọn vẹn.