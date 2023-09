Khách vay mua, sửa nhà, vay tiêu dùng đón tin vui về lãi suất

Khách vay cá nhân đón tin vui

Chị Ngọc Hoa, một nhân viên văn phòng, cho biết cách đây một tuần đã nhận được thông báo khoản vay mua nhà từ một ngân hàng cổ phần tầm trung được giảm lãi suất gần 100 điểm cơ bản, từ 13,5% về 12,5%/năm.

Không chỉ khách cũ như chị Hoa, những người vay mới khi liên hệ với phía ngân hàng hỏi vay cũng đã nhận được mức lãi suất thấp hơn từ 1-2 điểm %/năm so với cách đây vài tháng. Còn so với hồi đầu năm, lãi suất đã giảm từ 2-4 điểm %/năm.

Như tại Techcombank, chỉ so với cách đây 2 tháng, lãi vay mua bất động sản đã giảm khoảng 1% cho thời gian ưu đãi cố định kỳ đầu. Lãi vay mua bất động sản trong tháng 8 của ngân hàng tư nhân này 6 tháng đầu là 7,5%/năm; 12 tháng là 7,9%/năm; 18 tháng là 8,5%/năm; 24 tháng là 9%/năm. Với các khách hàng VIP lãi suất sẽ thấp hơn 0,2% ở tất cả các kỳ hạn.

Thời gian vay tối đa tại ngân hàng này là 35 năm. Tỷ lệ vay tối đa là 70% giá trị định giá tài sản đảm bảo hoặc 80% giá trị phương án.

Tại TPBank, một nhân viên tín dụng tại nhà băng này cho biết lãi suất vay mua nhà tại đây là 8,5%/năm cho năm đầu, còn lãi suất vay mua xe là 8,9%/năm. Theo nhân viên này, so với đầu năm, lãi vay đã giảm khoảng 3%.

Các khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng gần đây nhận được thông báo điều chỉnh lãi suất (Ảnh: Mạnh Quân).

Thực chất, các mức lãi suất ưu đãi ngân hàng đưa ra chỉ cố định trong thời gian đầu. Hết thời gian ưu đãi, lãi vay sẽ áp dụng cách tính lãi suất cơ sở cộng biên độ. Tùy mỗi nhà băng mà từ 3 đến 6 tháng, lãi suất cơ sở sẽ thay đổi một lần, cộng thêm biên độ trong khoảng từ 2-4 điểm % là ra lãi suất cho vay.

Lãi suất cơ sở tính theo lãi huy động đầu vào. Với mặt bằng lãi huy động giảm nhanh và mạnh thời gian gần đây, lãi vay cũng đã giảm đáng kể ở các ngân hàng.

Tại VIB, với khách cho nhu cầu vay mua nhà, lãi suất thấp nhất khoảng 9,5%/năm cố định 6 tháng, cho vay 80% giá trị tài sản. Với một số khoản vay 60% giá trị tài sản, lãi suất cho vay 10,5%/năm, cố định trong 2 năm.

Bac A Bank đang có mức lãi suất cơ sở khoảng 8,75%/năm, với khách hàng cá nhân, khi vay ngắn hạn sẽ cộng thêm biên độ 1,8-2,5%, tương đương mức lãi 10,55-11,25%/năm. Ở các kỳ vay trung và dài hạn, mức lãi suất thực tế vào khoảng 12,25-13,05%/năm.

Tại HDBank, với khách hàng có nhu cầu vay mua nhà dự án không thuộc liên kết ngân hàng đang áp dụng lãi suất 12%/năm, cố định 3 tháng, được ân hạn vốn và vay 80% giá trị tài sản, thời hạn vay tối đa 35 năm. Sau 3 tháng, lãi suất cho vay sẽ bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ 5%. Đối với dự án có liên kết, mức lãi suất cố định 9%/năm trong 12 tháng, sau đó sẽ có biên độ cộng thêm 4,2%/năm.

Nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước cũng giảm mạnh lãi vay. Tại Vietcombank, với khoản vay ngắn hạn từ 1-6 tháng thì áp dụng mức lãi suất từ 7,2-7,5%/năm và từ 6-12 tháng thì áp dụng mức lãi suất từ 7,5-7,8%/năm.

Còn với khoản vay dài hạn từ dưới 24 tháng thì áp dụng mức lãi suất từ 7,2-7.5%/năm trong 6 tháng đầu với biên độ bình quân là 3% và trên 24 tháng thì áp dụng mức lãi suất là 8%/năm trong 2 năm đầu với biên độ bình quân là 3%.

Tại VietinBank, nhân viên tín dụng tiết lộ lãi vay dao động 7-10,5%/năm trong năm đầu, tùy từng mục đích của khách hàng. Theo người này, lãi vay hiện đã giảm khoảng 2% so với trước đó.

Lãi vay với doanh nghiệp giảm theo

Còn với nhóm khách hàng doanh nghiệp, tại OCB, doanh nghiệp có thể vay với mức lãi suất 9,5-10%/năm, cố định trong 6 tháng. Đối với khách hàng doanh nghiệp đáp ứng điều kiện chương trình ưu đãi, lãi suất khoảng 7,8-8%/năm.

Riêng đối với những doanh nghiệp vay vốn nhằm phục vụ kinh doanh sản xuất, Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 12,3-13,1%/năm (trung - dài hạn), 10,7-11,5%/năm với khoản vay ngắn hạn.

Hay tại VIB, lãi suất cho vay nhằm mục đích sản xuất kinh doanh khoảng 8,5%/năm, cố định trong vòng 6 tháng.

Tại Bac A Bank, với lãi suất cơ sở khoảng 8,75%/năm, khách hàng doanh nghiệp vay ngắn hạn, biên độ lãi suất cộng thêm 1,7-2,5%, tương đương mức lãi suất thực tế khoảng 10,45%-11,25%/năm. Với các kỳ hạn cho vay trung và dài hạn, biên độ cộng thêm từ 3,3-4,1%, tương đương mức lãi suất 12,05%-12,85%.

Điều này trái ngược hẳn với hồi đầu năm, khi mặt bằng lãi suất cho vay cá nhân hiện lên 15-16% và doanh nghiệp tầm 14%/năm, khiến khách mới không dám vay, khách cũ gồng mình gánh.

Lãi vay "giảm nhiệt" (Ảnh: Mạnh Quân).

Lãi vay của các ngân hàng hiện đã giảm từ 2-4 điểm %/năm so với đầu năm, tùy thuộc vào cam kết, tình hình "sức khỏe" của mỗi ngân hàng.

Điều này diễn ra trong bối cảnh tín dụng tăng thấp, Ngân hàng Nhà nước hồi giữa tháng 8 yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất khoản vay hiện hữu và khoản vay mới, phấn đấu mức giảm ít nhất từ 1,5-2%/năm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến cuối tháng 7, tín dụng chỉ tăng 4,56% so với đầu năm, bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 0,17 điểm % so với thời điểm cuối tháng 6.

Từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần giảm trần lãi suất huy động và các loại lãi suất điều hành khác nhằm định hướng xu hướng lãi suất của thị trường. Lãi suất huy động theo đó giảm nhanh và mạnh.

Từ mức cao nhất trên 10%/năm vào hồi đầu năm, lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện về vùng 6-7% một năm. Lãi vay phụ thuộc nhiều vào lãi đầu vào. Khi lãi đầu vào giảm, lãi vay giảm theo. Thông thường, lãi vay sẽ cao hơn lãi tiết kiệm 3-5%/năm.

Tại cuộc họp gần đây, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cũng cho rằng "chưa bao giờ điều hành chính sách tiền tệ lại khó khăn như giai đoạn hiện nay".

Theo đó, doanh nghiệp đang rất khó khăn, nhưng đứng ở góc độ điều hành vĩ mô, ngân hàng có nhiệm vụ điều tiết tiền tệ, đảm bảo mục tiêu lớn nhất là kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, nhưng đồng thời phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đây là 2 mục tiêu ngược chiều nhau nhưng trong điều hành chính sách cần phải tìm ra điểm chung để hài hòa các mục tiêu.

Trong những tháng còn lại của năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành tín dụng theo đúng mục tiêu, định hướng đã đề ra; đồng thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế.