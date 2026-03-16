Khách hàng trúng xe điện khi mua realme 16 Series tại Thế Giới Di Động

Những ngày vừa qua, hãng điện thoại realme đã phối hợp cùng hệ thống Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh trên toàn quốc đồng loạt tổ chức trao thưởng xe máy điện VinFast Feliz Lite 2025 cho các khách hàng may mắn.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Mua realme 16 Pro | 16 5G - Trúng xế xịn, mang lộc về nhà”, dành cho người dùng mua realme 16 Series tại hai hệ thống trên từ ngày 29/1 đến 28/2.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 310 triệu đồng bao gồm 12 chiếc xe điện đời mới, chương trình là một lời tri ân realme gửi tới những khách hàng đã tin dùng và lựa chọn realme 16 Series, cũng như một món quà may mắn gửi đến các khách hàng trong dịp đầu năm mới.

Chia sẻ về chiến dịch này, đại diện realme Việt Nam cho biết: "Được thành lập vào năm 2018, có thể nói realme là một trong những thương hiệu điện thoại trẻ nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, realme đã nhận được sự tin yêu và ủng hộ của hàng trăm nghìn người tiêu dùng Việt, đưa realme trở thành thương hiệu có thị phần Top 5 tại Việt Nam theo số liệu thống kê từ Omdia trong quý III/2025. Chính vì vậy, chúng tôi đã quyết định triển khai chương trình này không chỉ thay cho lời tri ân mà cũng mong muốn mang đến những giá trị tinh thần cho người tiêu dùng Việt trong những ngày đầu xuân năm mới".

Sau một tháng triển khai các buổi livestream quay số hàng tuần, cuối cùng, chủ nhân của những chiếc xe máy điện thời thượng cũng đã lộ diện và nhận được món quà đầy ý nghĩa. Trong buổi trao quà, một số khách hàng cũng không quên khoe “tấm vé” trúng thưởng - chiếc điện thoại realme 16 Series mới của mình. Không ít người dùng chia sẻ sự bất ngờ khi vừa được sở hữu thiết bị mới, vừa trở thành chủ nhân của giải thưởng giá trị.

Cầm chìa khóa chiếc xe mới trên tay, một khách hàng trúng giải chia sẻ rằng bản thân cảm thấy may mắn vì ban đầu chỉ định mua realme 16 Series để du xuân vì thích camera đẹp, không ngờ lại trúng thêm cả xe điện giá trị lớn. Vị khách này cũng bày tỏ sự ấn tượng trước sự chu đáo của realme và Thế Giới Di Động khi hỗ trợ làm thủ tục nhận giải nhanh chóng và nhiệt tình.

Nhìn lại sức hút của sản phẩm trong thời gian qua, có thể thấy realme 16 Series đã thực sự chinh phục người dùng nhờ sự kết hợp giữa thẩm mỹ và hiệu năng.

Nếu realme 16 Pro gây ấn tượng mạnh với camera 200MP LumaColor cùng khả năng chụp ảnh ở chế độ High-res (chất lượng cao), mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét không thua kém các mẫu cao cấp, thì realme 16 5G lại chinh phục giới trẻ bởi gương selfie lần đầu tiên xuất hiện trên điện thoại thông minh và thiết kế Air Design độc đáo.

Kèm theo đó là bộ công cụ AI đa dạng, bao gồm AI Lightme - AI tái tạo ánh sáng, AI Styleme - AI tạo phong cách cho hình ảnh, AI Edit Genie - AI chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói hay AI Pop-out - AI sáng tạo và biến hóa khung hình.

Sức hút của sản phẩm cùng chương trình ưu đãi đã giúp dòng điện thoại này liên tục được khách hàng chọn mua tại Thế Giới Di Động, giúp số lượng sản phẩm bán ra trong tháng đầu mở bán tăng hơn 30% so với thế hệ tiền nhiệm.

Hiện tại, realme 16 Series vẫn đang là lựa chọn ưu tiên trong phân khúc nhờ duy trì mức giá cạnh tranh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Người tiêu dùng khi chọn mua sản phẩm tại Thế Giới Di Động hoặc Điện máy Xanh sẽ tiếp tục nhận được các gói ưu đãi như tặng kèm tai nghe realme Techlife Buds hoặc giảm giá 400.000 đồng, trả chậm 0% lãi suất và nhiều chương trình bảo hành, thu cũ đổi mới.

Sức hút của realme 16 Series nói riêng và điện thoại realme nói chung không chỉ đến từ những con số cấu hình ấn tượng mà còn từ sự chu đáo trong từng dịch vụ đi kèm.

Hàng loạt quyền lợi mới cho khách hàng sẽ được tiếp tục triển khai tại hệ thống Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh. Độc giả quan tâm có thể đến trực tiếp trải nghiệm bộ đôi điện thoại này.