Kết quả đàm phán Mỹ - Iran tác động thế nào đến giá vàng và dầu thô?

Dầu thô “nóng” trở lại, Hormuz thành tâm điểm rủi ro

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran khép lại mà không đạt kết quả tại Islamabad đã nhanh chóng làm đảo chiều kỳ vọng của thị trường. Nếu tuần trước nhà đầu tư còn đặt cược vào kịch bản hạ nhiệt, thì bước sang đầu tuần tới, trọng tâm thị trường dự báo chuyển sang rủi ro địa chính trị và nguồn cung năng lượng.

Theo các chuyên gia, dầu thô nhiều khả năng sẽ phản ứng mạnh nhất ngay khi mở cửa, với kịch bản tạo khoảng trống tăng giá sau nhịp điều chỉnh trước đó. Nguyên nhân cốt lõi đến từ "phí rủi ro" năng lượng bị đẩy lên cao. Mọi ánh nhìn hiện đổ dồn về eo biển Hormuz - tuyến đường vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới.

Bà Charu Chanana, chuyên gia từ Saxo Markets, nhận định việc đàm phán thất bại là một bước lùi lớn. Eo biển Hormuz tiếp tục là "điểm nghẽn" đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu, và "cú trade theo tin tốt" trước đó đang suy yếu nhanh chóng.

Việc các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran kết thúc mà không đạt thỏa thuận được dự báo sẽ gây áp lực lên thị trường dầu thô và kim loại quý (Ảnh: Goldmarket).

Giá vàng giằng co giữa áp lực lãi suất và vai trò trú ẩn

Trái ngược với dầu, vàng lại rơi vào thế khó khi vừa chịu áp lực từ chính sách tiền tệ, vừa được nâng đỡ bởi nhu cầu phòng thủ. Từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, kim loại quý này đã mất hơn 9% giá trị, và dù từng phục hồi nhờ kỳ vọng hòa bình, động lực đó hiện đã suy yếu rõ rệt.

Chốt phiên cuối tuần trước, vàng giao ngay dừng ở mức 4.761,79 USD/ounce. Thị trường từng kéo giá vàng tăng 2% trong tuần qua nhờ kỳ vọng hòa bình, nhưng động lực này giờ không còn.

Ông Anuj Gupta, chuyên gia phân tích được SEBI cấp phép, dự báo vàng có thể mở cửa đi ngang hoặc giảm nhẹ. Nghịch lý này xảy ra do áp lực chốt lời và lo ngại các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt tiền tệ.

Nếu giá dầu tăng vọt do căng thẳng, lạm phát sẽ bùng phát trở lại. Khi đó, lãi suất buộc phải neo cao, gây áp lực trực tiếp lên các tài sản không trả lãi như vàng và bạc. Bạc hiện được dự báo dao động trong vùng 72-78 USD/ounce.

Dù vậy, đà giảm của vàng vẫn có lực đỡ từ nền tảng kinh tế vĩ mô. Các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây như CPI hạ nhiệt, tỷ lệ thất nghiệp yếu và GDP chậm lại cho thấy nền kinh tế đang giảm tốc, tạo ra một lớp đệm an toàn cho kim loại quý.

Về mặt kỹ thuật, ông Ponmudi R, CEO của Enrich Money, cho biết vàng COMEX đang bước vào giai đoạn tích lũy quanh ngưỡng 4.750-4.800 USD/ounce. Nếu xuyên thủng mốc hỗ trợ 4.600 USD, giá có thể lùi sâu về 4.300 USD/ounce.

Thị trường bước vào giai đoạn nhạy cảm mới

Cú sốc từ đàm phán đổ vỡ không dừng lại ở vàng và dầu mà đang lan rộng sang tiền tệ và chứng khoán toàn cầu. Theo Bloomberg, đồng USD nhiều khả năng sẽ bật tăng trở lại sau khi để mất 1,4% trong tuần trước.

Sức mạnh của đồng bạc xanh sẽ gây áp lực nặng nề lên các tiền tệ châu Á. Bà Fiona Lim từ Malayan Banking Berhad lưu ý các quốc gia nhập khẩu năng lượng ròng sẽ chứng kiến nội tệ suy yếu, điển hình như won Hàn Quốc, baht Thái hay yên Nhật.

Trên thị trường cổ phiếu, dòng tiền đang ráo riết tìm nơi trú ẩn. Chuyên gia Dilin Wu từ Pepperstone dự báo nhóm cổ phiếu năng lượng và quốc phòng sẽ tăng mạnh ngay đầu phiên. Ngược lại, hàng không, vận tải biển và nhóm tiêu dùng đối mặt áp lực bán ra.

Đáng lo ngại nhất là kịch bản "lạm phát đình trệ". Ông Kenneth Goh từ UOB Kay Hian nhấn mạnh, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, thị trường sẽ phải đối mặt với viễn cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại nhưng lạm phát vẫn neo ở mức cao.

Thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng đang đứng trước những biến động phức tạp. Nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn đang đối đầu trực tiếp với nỗi lo lạm phát.

Ông Kyle Rodda từ Capital.com nhận định trái phiếu có thể tăng giá ngay khi mở cửa do dòng tiền tháo chạy khỏi tài sản rủi ro. Tuy nhiên, xu hướng này khó duy trì lâu dài.

"Yếu tố quyết định là giá dầu. Nếu dầu tăng do lo ngại Hormuz, kỳ vọng lạm phát sẽ tăng nhanh, từ đó hạn chế đà tăng của trái phiếu", ông Rodda phân tích.

Dù vậy, bức tranh chưa hoàn toàn đóng lại. Như ông Dionissios Kontos lưu ý, phía Iran vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán, đồng nghĩa thị trường có thể chưa đối mặt với một cú sốc toàn diện, mà bước vào một giai đoạn bất định kéo dài.