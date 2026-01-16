Karofi ra mắt hệ sản phẩm giải pháp nước khỏe Platinum Series

“Sống khỏe” là một khái niệm không còn quá xa lạ và được nhắc đến thường xuyên trong những năm gần đây, cho thấy mức độ quan tâm và ưu tiên về sức khỏe, lối sống lành mạnh.

Đối với nguồn nước ăn - uống sử dụng trong gia đình cũng vậy, việc người dùng lựa chọn máy lọc nước sử dụng cho gia đình không còn dừng lại “đủ sạch” mà còn phải “đủ tốt cho sức khỏe”, hơn cả là thể hiện được sự khác biệt và dấu ấn cá nhân sâu sắc.

Giải pháp lọc nước thế hệ mới cũng từ đó mà được Karofi nghiên cứu và đưa vào dòng sản phẩm cao cấp Platinum Series như một lời khẳng định sự tiên phong của thương hiệu, cùng triết lý đổi mới không ngừng nhằm mang đến các dòng sản phẩm cao cấp, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dùng hiện đại.

Đại diện Karofi cho biết: “Thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người tiêu dùng, không ngừng đổi mới và nghiên cứu các giải pháp lọc nước ưu việt là sứ mệnh mà thương hiệu chúng tôi kiên định theo đuổi trong suốt hơn 20 năm hình thành và phát triển.

Ngày nay, nước sạch không còn được đánh giá bằng cảm quan đơn thuần, nước trong chưa chắc đã sạch mà phải được bảo chứng bởi những tiêu chuẩn khoa học nghiêm ngặt - yếu tố then chốt mang lại sự an tâm bền vững cho sức khỏe cá nhân và mỗi gia đình. Mở rộng ra, nước sạch còn trở thành một phần của lối sống khỏe chủ động, có chọn lọc và có gu, để mỗi khoảnh khắc sống khỏe, sống hạnh phúc được trọn vẹn và ý nghĩa”.

Platinum Series được Karofi phát triển trên nền tảng công nghệ quốc tế, theo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt từ kỹ thuật công nghệ, cấu trúc thiết bị trong xử lý và kiểm soát nguồn nước tới ngoại quan cá tính và thân thiện.

Nước đầu ra không chỉ bảo đảm an toàn cho sức khỏe mà còn được tối ưu để phù hợp với các nhu cầu sử dụng đa dạng của gia đình hiện đại, từ uống trực tiếp, nấu ăn đến sinh hoạt hằng ngày.

“Vấn đề về nguồn nước sạch ngày càng phức tạp, việc kiểm soát chất lượng nước cần được đặt trên nền tảng khoa học và tiêu chuẩn, thay vì dựa vào đánh giá ngoại quan bên ngoài”, nhận định từ đại diện Karofi.

Trên cơ sở thành công từ những thành tựu của công nghệ Smax, Karofi tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ Smax Master - thế hệ công nghệ lõi lọc mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong thiết kế hệ thống lọc nước.

Công nghệ này tối ưu toàn diện cấu trúc lõi lọc, đồng thời cải tiến kết cấu hệ thống nhằm nâng cao hiệu suất vận hành và độ tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Những ưu việt công nghệ này phải kể đến: công nghệ One Touch Filter cho phép thay lõi nhanh chóng chỉ với một thao tác chạm, giúp người dùng dễ dàng tự thực hiện tại nhà; van tự động Auto Valve tích hợp trong lõi lọc sẽ khóa dòng nước ngay khi tháo lõi, ngăn ngừa rò rỉ, đảm bảo thao tác thay thế luôn gọn gàng và sạch sẽ.

Ngoài ra, hệ thống lõi lọc Smax Master còn được thiết kế nguyên khối, hạn chế tối đa các dây nối, cút nối phức tạp - yếu tố thường gây rò rỉ và nhiễm khuẩn trong quá trình vận hành. Những đột phá về công nghệ của Karofi là bước tiến mới về chuẩn mực an toàn và thông minh, khác biệt hoàn toàn so với các dòng sản phẩm đang lưu thông trên thị trường.

Người tiêu dùng giờ đây có thể an tâm sống khỏe khoa học từ nguồn nước - chủ động lựa chọn những sản phẩm tối ưu nhất cho gia đình dựa trên công nghệ, tiêu chuẩn và dữ liệu nghiên cứu đáng tin cậy từ thương hiệu như Karofi, giúp việc sống khỏe mỗi ngày trở nên dễ dàng hơn.

Điểm khác biệt của Platinum Series nằm ở khả năng cá nhân hóa trải nghiệm nước. Người dùng không còn sử dụng một loại nước duy nhất cho mọi mục đích mà có thể chủ động lựa chọn chế độ nước phù hợp cho từng nhu cầu: uống trực tiếp, nấu ăn, pha chế, chăm sóc sức khỏe hay sinh hoạt hàng ngày.

Người dùng cũng hoàn toàn kiểm soát chất lượng nước hàng ngày qua công nghệ Aiotec thông minh, chỉ với các thao tác đơn giản trên điện thoại.

“Sử dụng Platinum Series, người tiêu dùng hiện đại có thể chủ động kiểm soát được nguồn nước đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm để phù hợp với từng nhu cầu trong gia đình. Sống khỏe không còn là kỳ vọng, mà bây giờ đã là lựa chọn chủ động từ cách tiêu dùng thông minh”, chia sẻ từ đại diện Karofi.

Sự chủ động này phản ánh một sự thay đổi căn bản trong tư duy tiêu dùng hiện đại: sống khỏe không còn là phản ứng khi có vấn đề, mà là lựa chọn chủ động “kiểm soát vấn đề” bằng việc lựa chọn sản phẩm uy tín và chất lượng để an tâm sử dụng. Với Platinum Series, người tiêu dùng có thể chủ động làm chủ nguồn nước mỗi ngày, đảm bảo nguồn nước luôn sạch và an toàn một cách khoa học, bền vững.

Không chỉ dừng lại ở hiệu năng, Platinum Series còn được Karofi đầu tư mạnh mẽ vào thiết kế, với ngôn ngữ thẩm mỹ hiện đại, tinh giản và sang trọng. Máy lọc nước không còn là một thiết bị kỹ thuật đặt trong góc bếp đơn sơ mà trở thành một phần hài hòa của không gian sống cao cấp.

Platinum Series mang đến cảm giác sang trọng, tinh tế và nổi bật dấu ấn cá nhân. Thiết kế mở cho phép người dùng linh hoạt sắp đặt, biến khu vực này thành một trải nghiệm thực thụ: từ trưng bày những vật dụng gắn với thói quen thưởng thức nước sạch, đến lưu trữ gọn gàng cốc, trà, sữa hay cà phê, vừa tiện dụng vừa mang tính thẩm mỹ.

Máy lọc nước Karofi Platinum Series không còn chỉ là thiết bị lọc nước sạch thuần túy mà đã trở thành một sản phẩm nổi bật trong tổng thể không gian sống cao cấp.

“Sống khỏe ngày nay không chỉ là câu chuyện sức khỏe thể chất, mà còn là trải nghiệm sống - nơi mỗi thiết bị trong gia đình cần đáp ứng đồng thời công năng, thẩm mỹ và cảm xúc sử dụng”, đại diện thương hiệu nhận định.

Platinum Series còn được Karofi giới thiệu với hai phiên bản thiết kế cao cấp, phù hợp với những phong cách sống khác nhau của gia đình hiện đại.

Crystal Aqua mang sắc xanh tinh khiết, tươi mát như làn nước trong lành, mang đến cảm giác sảng khoái và tràn đầy năng lượng, trong khi Snow Pearl lại mang sắc trắng ngọc trai thuần khiết, biểu tượng của sự sang trọng và tối giản, dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách nội thất.

Đại diện Karofi khẳng định trong tương lai sẽ đưa những mẫu thiết kế mới của dòng Platinum Series chứng minh cho sự khác biệt trong ngành lọc nước, từ một thiết bị gia dụng đơn giản trong góc bếp thành điểm nhấn của mọi không gian sống cao cấp, nơi giá trị về sức khỏe và tinh thần giao thoa đầy tinh tế.

Sự ra đời của Karofi Platinum Series không đơn thuần là việc đáp ứng nhu cầu nước sạch của người tiêu dùng, mà là bước đi chiến lược thể hiện vai trò và sứ mệnh của một thương hiệu toàn cầu đối với những giá trị cuộc sống cao hơn của xã hội.

Trên hành trình này, Platinum Series tự tin khẳng định vai trò của một thương hiệu hàng đầu tiên phong trong việc giữ vững giá trị bền vững cho một cuộc sống khỏe mạnh, chủ động, khoa học và tinh tế: khoa học hơn, chủ động hơn và tinh tế hơn - bắt đầu từ nguồn nước sạch mỗi ngày.

Nội dung: Tiến Thịnh

16/01/2026 - 08:00