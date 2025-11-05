Jemmia: Giữ bản sắc Việt trong hành trình hội nhập

Jemmia Diamond - Giá trị văn hóa trong chiến lược phát triển

Với Jemmia, việc phát triển thương hiệu không chỉ gói gọn trong hoạt động kinh doanh, mà còn gắn liền với yếu tố văn hóa.

Từ các bộ sưu tập như “Vũ khúc Thiên Phượng”, lấy cảm hứng từ phượng hoàng - biểu tượng vương quyền trong cung đình Huế, đến “Di sản non nước”, Jemmia kể lại câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của ánh sáng và sự tinh xảo.

Đại diện Jemmia lý giải bộ sưu tập “Vũ khúc Thiên Phượng” biểu trưng cho sự cao quý, khí chất phụ nữ Việt (Ảnh: Jemmia).

Những thiết kế ấy không chỉ quý giá nhờ chất liệu kim cương, mà còn mang theo nét đẹp văn hóa dân tộc, được chuyển hóa bằng thẩm mỹ quốc tế.

Ông Đặng Tuấn Kiệt, Giám đốc thương hiệu Jemmia Diamond, cho biết: “Một thương hiệu Việt chỉ thực sự bền vững khi vừa giữ được bản sắc của mình, vừa đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế”.

Tinh thần uy tín, văn hóa, sáng tạo, kết nối toàn cầu trong hành động

4 giá trị cốt lõi gồm uy tín, văn hóa, sáng tạo và kết nối toàn cầu được Jemmia cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thực tế.

Theo đó, thương hiệu cam kết minh bạch về nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, được kiểm định bởi GIA. Mỗi sản phẩm của Jemmia đều được truyền tải câu chuyện văn hóa đậm tinh thần Việt Nam, từ chất liệu, thiết kế đến trải nghiệm mua hàng.

Không chỉ dừng ở thiết kế, Jemmia chú trọng đổi mới, sáng tạo trong chiến lược phát triển, tham dự các hội nghị quốc tế, thiết lập quan hệ với các sàn giao dịch toàn cầu và mở rộng hoạt động xuất khẩu.

Jemmia hiện diện tại Hội nghị Kim cương Thế giới 2024 tại Dubai và trở thành thương hiệu kim cương Việt đặt trụ sở tại Trung tâm Đa hàng hóa Dubai (DMCC) vào tháng 6.

Đại diện Jemmia đón tiếp đại diện DMCC trong không gian trà thất sang trọng mang đậm dấu ấn truyền thống (Ảnh: Jemmia).

Ông Lâm Ngọc Cường, CEO Jemmia, trong chuyến làm việc tại Hội nghị Kim cương Thế giới 2024 tại Dubai (Ảnh: Jemmia).

Những giá trị này góp phần giúp thương hiệu tạo dựng tên tuổi của công ty trên thị trường, đồng thời cho thấy năng lực ngày càng mở rộng của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực hàng cao cấp.

Mở rộng hợp tác thương mại quốc tế

Để thúc đẩy hợp tác quốc tế, Jemmia đã trở thành đối tác chiến lược của Trung tâm Hàng hóa Dubai (DMCC) tại sự kiện “Made For Trade Live” diễn ra ngày 28/10 tại TPHCM.

Sự kiện “Made For Trade Live” diễn ra ngày 28/10 vừa qua tại TPHCM (Ảnh: Jemmia).

Sự kiện quy tụ hơn 200 khách mời là lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới truyền thông, góp phần trong việc kết nối thương mại song phương giữa Việt Nam và Dubai - hai nền kinh tế đang cùng hướng đến phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu.

Thông qua chương trình, Jemmia tham gia với vai trò cầu nối thương mại, thúc đẩy giao lưu giữa doanh nghiệp Việt và các đối tác quốc tế, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp trong nước chủ động tham gia sâu hơn vào quá trình xuất khẩu và hội nhập.