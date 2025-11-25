Imexpharm và hành trình kiến tạo “vòng tròn hạnh phúc”

Khi con người trở thành chiến lược phát triển bền vững

Tại Imexpharm, con người luôn giữ vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển. Công ty tin rằng thành công bền vững được tạo nên từ đội ngũ nhân sự tận tâm, chuyên môn cao và giàu khát vọng cống hiến.

Gần 5 thập kỷ qua, Imexpharm kiên trì thực hiện sứ mệnh mang đến các giải pháp hiệu quả cao cho sức khỏe cộng đồng. Công ty đồng thời xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, công bằng và trao quyền, nơi mỗi cá nhân có cơ hội phát triển và tự hào về những giá trị mình đóng góp.

Imexpharm được vinh danh “Top 1 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 ngành dược” (Ảnh: Imexpharm).

Về chiến lược phát triển con người của Imexpharm, Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng giám đốc của Imexpharm, chia sẻ: “Chúng tôi gọi đó là vòng tròn hạnh phúc: Con người hạnh phúc - Doanh nghiệp hạnh phúc - Quốc gia hạnh phúc.

Triết lý này không chỉ tạo ra thành công kinh doanh, mà quan trọng hơn, mang đến những giá trị thiết thực cho người lao động và cộng đồng. Đây là cam kết đã được Imexpharm theo đuổi từ những ngày đầu tiên.

Khi công ty còn là một xưởng dược nhỏ tại Đồng Tháp, chúng tôi đã đưa cán bộ ra nước ngoài, đặc biệt là châu Âu, để học hỏi công nghệ và chuẩn mực quốc tế. Chính nền tảng con người ấy đã mở đường cho Imexpharm tiên phong áp dụng công nghệ hiện đại, áp dụng chuẩn EU-GMP và từ đó giúp người Việt tiếp cận thuốc chất lượng cao với giá cả phù hợp hơn.

Bởi khi sức khỏe được cải thiện, niềm vui sống sẽ lớn hơn, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Đó cũng chính là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước”.

Chương trình đào tạo cập nhật quy định liên quan đến tuân thủ dành cho đội ngũ quản lý chi nhánh (Ảnh: Imexpharm).

Chính nhờ những nỗ lực bền bỉ trong việc kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, ngày 19/11, Imexpharm được vinh danh “Top 1 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong ngành dược, thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe khối doanh nghiệp vừa”. Công ty cũng đứng thứ 21 trong "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khối doanh nghiệp vừa”, tăng 4 bậc so với năm 2024.

Nội lực con người của Imexpharm được tập trung xây dựng dựa trên ba trụ cột “Giỏi chuyên môn - Khỏe thể chất - Vững tinh thần”. Từ tháng 1 đến tháng 11, Imexpharm đã tổ chức 80 khóa đào tạo, huấn luyện và hội nhập trong và ngoài nước với hơn 1.955 lượt tham gia.

Đồng thời, nhiều khóa học chuyên sâu được Imexpharm triển khai như: Đào tạo pháp luật về đăng ký thuốc và công bố thực phẩm; Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO; Đào tạo về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Kỹ năng ứng dụng công nghệ (Chatbot AI); và Workshop EU GMP - VNPCA & ISPE.

Xã hội hạnh phúc từ cộng đồng khỏe mạnh

Imexpharm kiên định theo đuổi tầm nhìn “Chất lượng hàng đầu - Tiêu chuẩn châu Âu” để người Việt tiếp cận được các giải pháp chăm sóc sức khỏe bằng những tiêu chuẩn quốc tế. Imexpharm luôn gìn giữ giá trị nhân văn mà doanh nghiệp hướng tới: Nâng cao hiệu quả điều trị, giảm gánh nặng tài chính và mang đến cơ hội sống khỏe hơn, hạnh phúc hơn cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

Với chiến lược đó, Imexpharm luôn coi việc nâng tầm năng lực sản xuất theo chuẩn quốc tế là trách nhiệm cốt lõi. Đến nay, công ty đã sở hữu 12 dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP tại 3 cụm nhà máy EU-GMP. Đây không chỉ đơn thuần là thành tựu kỹ thuật, mà là cam kết lâu dài cho một nền dược phẩm chất lượng cao, do người Việt làm ra, vì sức khỏe người Việt.

Các cán bộ công nhân viên của Imexpharm tham gia một giải cầu lông nội bộ (Ảnh: Imexpharm).

Cùng với năng lực sản xuất, Imexpharm coi trọng chất lượng đầu vào. Các nguyên liệu được đánh giá và kiểm soát chặt chẽ, ưu tiên tiêu chuẩn sạch, an toàn, và trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi được đăng ký lưu hành với Bộ Y tế.

Cam kết chất lượng ấy được củng cố bởi chiến lược “xanh hóa” toàn diện chuỗi sản xuất và cung ứng, tối ưu năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính, đầu tư hệ thống HVAC tiết kiệm năng lượng và vận hành hệ thống xử lý nước thải theo chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh mô hình bệnh tật kép ngày càng gia tăng tại Việt Nam, khi các bệnh truyền nhiễm vẫn còn hiện hữu song song với sự bùng nổ của bệnh mạn tính, Imexpharm tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển như một trụ cột chiến lược.

Công ty hiện dành 5% doanh thu hằng năm cho R&D (nghiên cứu và phát triển), triển khai hơn 144 dự án nghiên cứu và chỉ trong 9 tháng đầu năm đã ra mắt 20 sản phẩm mới, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị đa dạng và ngày càng phức tạp của cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động R&D, Imexpharm còn đẩy mạnh chiến lược đổi mới và quốc tế hóa năng lực sản xuất. Việc chuyển giao công nghệ với Genuone Sciences (Hàn Quốc) từ năm 2024 cùng việc sở hữu 28 giấy phép lưu hành tại châu Âu (EU-MAs) đã giúp Imexpharm tiến những bước dài trong việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Imexpharm đã chọn một con đường dài hơi, xây dựng nội lực vững mạnh và đó cũng là cách Imexpharm kiến tạo một vòng tuần hoàn hạnh phúc mà doanh nghiệp luôn hướng đến.