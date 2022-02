IBSTAC được vinh danh "Top 10 công ty kiến trúc hàng đầu Việt Nam" tại BCI Asia Awards

BCI Asia Award là giải thưởng thường niên, quy tụ sự tham gia của các đơn vị hàng đầu trong ngành kiến trúc và xây dựng. Giải thưởng được tổ chức tại 7 nước trong khu châu Á bao gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Philipines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những giải thưởng danh giá trong khu vực. Hạng mục "Top 10 công ty kiến trúc hàng đầu" được trao cho các đơn vị có ảnh hưởng và tác động lớn đến thị trường xây dựng ở Việt Nam.

Quang cảnh tại lễ trao giải BCI Asia Awards 2020-2021.

Các đơn vị được vinh danh tại BCI phải trải qua những tiêu chí chọn lọc khắt khe như tổng giá trị xây dựng của dự án thiết kế trong năm qua ở giai đoạn thi công, kết hợp nhân hệ số với các công trình được cấp chứng chỉ "xanh và bền vững". Các dự án ở giai đoạn tiền đấu thầu cũng là một tiêu chí xét giải, nhằm công nhận những nỗ lực thiết kế xanh ở giai đoạn sớm.

Top 10 công ty kiến trúc hàng đầu năm 2020.

Đại diện BCI Asia Awards cho biết, IBSTAC được ghi nhận là công ty tư vấn kiến trúc uy tín, chuyên tư vấn thiết kế công trình cao cấp. Bên cạnh các yếu tố thẩm mỹ và thời đại, các công trình IBSTAC thiết kế còn đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về chuẩn mực, công nghệ, vấn đề về môi trường, sinh thái và ứng phó biến đổi khí hậu. Qua đó, góp phần gia tăng giá trị công trình kiến trúc cũng như xây dựng đô thị bền vững trong đời sống hiện đại.

Ông Trịnh Anh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Thiết kế IBSTAC nhận giải thưởng.

Những năm qua, IBSTAC đã có những bước tiến trong việc tạo nên những dự án có tính toàn diện cao, chiến thắng nhiều siêu dự án đạt chuẩn quốc tế, được các chủ đầu tư 100% vốn nước ngoài lựa chọn kết hợp.

Các dự án như The Zen Residence (Gamuda Land), HH2 (Gamuda Land), Parc Solitaire, khách sạn 5 sao Crystal Island Quảng Ninh, khách sạn 5 sao Biển Đông Vũng Tàu, Tổ hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ du lịch Imperial Plaza và khách sạn Imperial Hotel… hay các dự án IBSTAC tham gia thiết kế như Ánh Dương Wyndham Soleil Đà Nẵng, Four Season Hotel (6 sao)… sở hữu ý tưởng thiết kế đột phá. Đó là những mô hình kiến trúc kết nối hài hòa, linh hoạt, giúp nâng cao chất lượng sống cư dân và góp phần thay đổi diện mạo đô thị xanh ở Việt Nam. Đó chính là lý do IBSTAC được đánh giá cao bởi Hội đồng giải thưởng, cùng với các tên tuổi uy tín khác trên thị trường.

Trước đó, IBSTAC cũng đã nhận giải thưởng Top 10 thương hiệu mạnh Asean - Asean Brands Award 2 năm liên tiếp (2019 và 2020). Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng nghỉ của IBSTAC trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế công trình cao cấp tại Việt Nam.