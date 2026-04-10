Huy Thanh Jewelry phản hồi về kết luận thanh tra

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) mới đây đã ra thông cáo báo chí liên quan đến kết luận thanh tra đột xuất của Ngân hàng Nhà nước khu vực I. Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2024 đến thời hạn thanh tra.

Công ty này cho biết đã chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, từ sản xuất, mua bán đến niêm yết giá và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất theo Nghị định 24/2012. Doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ báo cáo, tuân thủ quy định về kế toán, thuế và sử dụng hóa đơn chứng từ theo quy định hiện hành.

Theo kết luận thanh tra, Ngân hàng Nhà nước chưa phát hiện Huy Thanh Jewelry có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, công ty còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I kết luận Huy Thanh Jewelry khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Hiện đơn vị thanh tra đã có văn bản về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế TP Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Trước kết luận này, Huy Thanh Jewelry cho biết nghiêm túc tiếp thu các ghi nhận từ Đoàn thanh tra. “Hiện tại, chúng tôi đang khẩn trương rà soát và khắc phục triệt để các điểm tồn tại này nhằm hoàn thiện quy trình quản trị, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn hiệu quả và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật”, thông cáo nêu.

Theo Huy Thanh Jewelry, trước những diễn biến phức tạp và sự biến động liên tục của thị trường vàng thời gian gần đây, các cơ quan quản lý nhà nước đã và đang tăng cường công tác rà soát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

“Chúng tôi đánh giá đây là nghiệp vụ giám sát định kỳ, cần thiết nhằm bình ổn thị trường và đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các đơn vị kinh doanh. Đây là một quy trình hoàn toàn bình thường mà mọi doanh nghiệp trong ngành đều trải qua. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng và khẳng định sự việc này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đáng lo ngại đến hoạt động vận hành của công ty”, văn bản viết.

“Hoạt động kinh doanh của Huy Thanh Jewelry vẫn diễn ra bình thường. Huy Thanh Jewelry không làm lũng loạn thị trường vàng và không có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng và sẽ nghiêm túc khắc phục những tồn tại và tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng”, công ty nhấn mạnh.

Huy Thanh Jewelry được thành lập từ năm 2006. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại phố Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Doanh nghiệp có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, 7 địa điểm kinh doanh tại miền Trung và 12 điểm kinh doanh tại miền Nam.