Hơn 18.000 sản phẩm nghi giả mạo Adidas, Nike, Chanel... tại 2 cửa khẩu

Cục Hải quan mới đây thông tin, triển khai Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ cùng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng hải quan đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tại các cửa khẩu trọng điểm.

Tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), ngày 14/5, lực lượng hải quan kiểm tra lô hàng quá cảnh và phát hiện 1.776 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Tang vật gồm 1.296 tuýp sữa rửa mặt Senka Perfect Whip loại 120g/tuýp và 480 tuýp kem chống nắng Banana Boat Sport loại 90ml/tuýp. Các sản phẩm đều có bao bì in chữ nước ngoài, thể hiện dòng chữ “Made in Japan”, “Made in USA” và được đóng trong nhiều kiện hàng riêng biệt.

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: Cục Hải quan).

Tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), từ ngày 13/5 đến 16/5, lực lượng hải quan kiểm tra lô hàng và phát hiện 18 mục hàng hóa gồm 13.765 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong số này có 323 túi xách gắn nhãn hiệu Gucci, Loewe, Goyard, Chanel, Kipling; 29 túi đeo vai, balo gắn nhãn hiệu Kipling; 378 đôi giày thể thao gắn nhãn hiệu Nike; cùng 13.035 sản phẩm quần áo các loại gắn nhãn hiệu Adidas, Nike, Chanel, Hermes, Camel, Zara.

Tiếp đó, trong các ngày 17/5 đến 18/5, cũng tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng hải quan tiếp tục phát hiện thêm 2.848 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tang vật gồm 1.980 áo thể thao gắn nhãn hiệu Adidas, Reebok, Puma, Nike, Umbro, Asics; 590 quần thể thao gắn nhãn hiệu Puma, Nike, Adidas, Under Armour, North Face; cùng 278 đôi dép gắn nhãn hiệu Crocs.

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: Cục Hải quan).

Hiện toàn bộ các vụ việc đã được cơ quan hải quan tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan Hải quan, các kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng loại hình hàng hóa quá cảnh, khai báo hàng hóa thông thường hoặc khai sai số lượng nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Kết quả đấu tranh nêu trên thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Hải quan trong triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan về phòng, chống buôn lậu, hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, chủ thể quyền và người tiêu dùng, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.