Hội nghị thương mại điện tử Bigseller Việt Nam 2025: Kết nối nguồn lực - Tăng trưởng bền vững

Sự kiện thu hút hàng trăm nhà bán hàng, chuyên gia và đại diện nền tảng thương mại điện tử (TMĐT), tập trung vào chủ đề “Bản địa hóa và tự động hóa vận hành - chìa khóa tăng trưởng bền vững cho TMĐT Việt Nam”.

Hội nghị Thương mại điện tử BigSeller Việt Nam (Ảnh: BTC).

Mở đầu hội nghị, CEO BigSeller - bà Tạ Linh - nhấn mạnh: “TMĐT Việt Nam đang chuyển mình từ tăng trưởng tự phát sang phát triển chuyên sâu. Chỉ khi chủ động thích ứng với thay đổi và nâng cao năng lực, nhà bán hàng mới có thể bứt phá. Hội nghị lần này là nơi kết nối, chia sẻ và cùng nhau tạo giá trị”.

Tiếp đó, ông Lương Vĩnh Cường - Giám đốc BigSeller Việt Nam - chia sẻ chủ đề “Quản lý vận hành và tự động hóa”, nêu rõ các “nỗi đau” phổ biến của người bán như chi phí cao, hiệu suất thấp, thiếu kiểm soát kho hàng.

Giám đốc BigSeller Việt Nam cũng giới thiệu Phần mềm quản lý bán hàng BigSeller giúp tối ưu quy trình, cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả vận hành. “Văn phòng BigSeller tại bất kỳ quốc gia nào cũng là ‘ngôi nhà’ kết nối nguồn lực, hỗ trợ nhà bán hàng phát triển bền vững”, vị này nhấn mạnh.

Nền tảng TMĐT chia sẻ chiến lược bản địa hóa

Hội nghị thu hút sự tham gia của đại diện Shopee và TikTok Shop, mang đến góc nhìn chiến lược từ hai nền tảng TMĐT hàng đầu.

Bà Linh Trần, Trưởng nhóm ngành hàng FMCG (ngành hàng tiêu dùng nhanh) - Shopee Việt Nam, trình bày chủ đề “Nắm bắt cơ hội cùng Shopee Việt Nam”, với các giải pháp đổi mới và định hướng bản địa hóa nhằm hỗ trợ người bán khai thác tối đa tiềm năng thị trường.

Ông Lê Thanh Bình, Quản lý Đối tác của TikTok Shop, chia sẻ báo cáo “Định hướng TikTok Quý IV/2025 - 2026”, công bố các trọng tâm chiến lược của nền tảng, giúp nhà bán hàng chuẩn bị kế hoạch và đón đầu xu hướng TMĐT năm tới.

Giải pháp thanh toán và xây dựng thương hiệu

Đại diện PingPong, ông Gabriel - Giám đốc PingPong Việt Nam - trình bày chủ đề “Thanh toán xuyên biên giới đột phá - Thúc đẩy tăng trưởng”, phân tích cách tối ưu quy trình tài chính và rút ngắn chu kỳ dòng tiền, tạo nền tảng tăng trưởng cho doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Ở mảng thương hiệu, ông Nguyễn Tuấn Long - CEO Ecochic - chia sẻ hành trình xây dựng thương hiệu của mình qua chủ đề “Hành trình xây dựng thương hiệu và bí quyết vận hành hiệu quả”, đi sâu vào định vị sản phẩm, thấu hiểu người tiêu dùng và bản địa hóa chiến lược.

Bài chia sẻ truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp người tham dự định hình tư duy kinh doanh dài hạn.

Tiếp nối, bà Hailey Phạm - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh BlueMedia - mang đến bài chia sẻ “Làm chủ chiến dịch quảng cáo - tối ưu ngân sách cho shop nội địa”.

Từ kinh nghiệm thực tế, đại diện đến từ BlueMedia đã hướng dẫn cách nâng cao ROI và áp dụng chiến lược marketing chính xác dựa trên dữ liệu, giúp người bán tối đa hóa hiệu quả quảng cáo.

Ông Lưu Kiện, người sáng lập Câu lạc bộ TMĐT Việt – Trung, chia sẻ chủ đề “Cơ hội tăng trưởng khi hội nhập TMĐT Đông Nam Á”. Ông nhấn mạnh rằng thị trường khu vực đang mở ra nhiều hướng đi mới, và doanh nghiệp Việt cần vượt qua “biển đỏ cạnh tranh” bằng cách bản địa hóa sâu hơn và tận dụng xu hướng khu vực hóa.

Hệ thống vận hành - Trụ cột của năng lực cạnh tranh

Trong phần tọa đàm “Hệ thống vận hành quyết định năng suất”, ba diễn giả ông Đoàn Quyền Anh, ông Vũ Trung Thành, và ông Lưu Kiện cùng bàn luận về cách xây dựng nền tảng vận hành thế hệ mới cho TMĐT.

Ông Vũ Trung Thành nhận định: “Cạnh tranh không còn ở tốc độ nắm bắt cơ hội, mà ở năng lực nội tại. Một hệ thống vận hành bài bản chính là ‘mỏ neo ổn định’ giúp doanh nghiệp đứng vững trước biến động".

“Dữ liệu là kim chỉ nam của thời đại giúp doanh nghiệp tránh quyết định cảm tính và hiểu sâu nhu cầu người tiêu dùng”, ông Đoàn Quyền Anh bổ sung.

Tổng kết sự kiện, ông Lưu Kiện khẳng định: “Thành công của nhà bán hàng TMĐT phụ thuộc vào mức độ thấu hiểu văn hóa bản địa - nền tảng của chiến lược bản địa hóa bền vững”.

Hướng tới hệ sinh thái TMĐT phát triển bền vững

Hội nghị Thương mại điện tử BigSeller Việt Nam (Ảnh: BTC).

Sự kiện khép lại trong không khí hứng khởi và kết nối. Hội nghị không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái TMĐT Việt Nam vững mạnh, bản địa hóa và tự động hóa toàn diện.

Thông qua các bài chia sẻ thực tiễn, BigSeller cùng các đối tác đã giúp cộng đồng người bán Việt hiểu rõ hơn về xu hướng vận hành, marketing và thanh toán trong kỷ nguyên TMĐT mới.

Hội nghị cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, nền tảng và đơn vị cung ứng dịch vụ, tạo nên mạng lưới kết nối bền chặt hướng tới phát triển khu vực Đông Nam Á.