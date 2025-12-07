Hòa Phát hỗ trợ sửa chữa thiết bị điện lạnh cho người dân vùng lũ

Đợt mưa lũ vừa qua được đánh giá là một trong những trận ngập lụt nghiêm trọng nhất nhiều năm trở lại đây tại khu vực miền Trung – Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hàng nghìn hộ gia đình tại Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk rơi vào cảnh nhà cửa, tài sản hư hại.

Trong đó, các thiết bị điện lạnh – vốn thiết yếu cho sinh hoạt – bị hỏng hóc hàng loạt do ngập nước, chập mạch hoặc ẩm ướt kéo dài.

Trước tình hình khẩn cấp này, Điện lạnh Hòa Phát khởi động chương trình hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ với quy mô lớn, huy động mạng lưới kỹ thuật viên tại địa phương và các đội ứng cứu lưu động.

Do đặc thù của nhóm thiết bị điện lạnh, phần lớn tình trạng hư hỏng không thể tự xử lý tại nhà, người dân rất cần dịch vụ kiểm tra nhanh và sửa chữa an toàn trước khi đưa thiết bị vào vận hành trở lại.

Theo chính sách đã công bố, những sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí kiểm tra – sửa chữa – thay linh kiện – vệ sinh, đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn sau khi chịu tác động của thiên tai.

Với những sản phẩm đã hết bảo hành, người dùng được giảm 50% chi phí dịch vụ và giá linh kiện thay thế. Ưu đãi áp dụng cho tất cả các dòng điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy Funiki, tủ đông và tủ mát Hòa Phát.

Điểm đáng chú ý là chương trình không giới hạn nhà phân phối hoặc điểm bán. Người dân chỉ cần thiết bị còn nguyên tem serial để xác minh nguồn gốc là đủ điều kiện tiếp nhận hỗ trợ. Điều này giúp mở rộng tối đa phạm vi tiếp cận, nhất là tại những khu vực ngập sâu nơi người dân mua hàng từ nhiều đại lý khác nhau.

Các trường hợp được hỗ trợ gồm thiết bị hư hỏng trực tiếp do thiên tai như ngập nước, ẩm mạch, chập điện, mất nguồn hoặc hoạt động không ổn định sau mưa lũ.

Khách hàng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1022 để đăng ký, cung cấp thông tin về họ tên, địa chỉ, model, số serial và tình trạng thực tế của thiết bị. Sau khi tiếp nhận, kỹ thuật viên sẽ chủ động liên hệ để khảo sát và lên lịch sửa chữa.

Đại diện Điện lạnh Hòa Phát cho biết việc triển khai gói hỗ trợ này nhằm giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt sau thiên tai, khôi phục các nhu cầu thiết yếu của gia đình, đặc biệt trong thời điểm cuối năm khi nhu cầu sử dụng tủ lạnh, máy giặt, điều hòa tăng cao.

“Sau lũ, nhiều thiết bị bị ngập trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu tự ý sử dụng. Chúng tôi muốn đồng hành cùng người dân, đảm bảo thiết bị được kiểm tra bởi đội ngũ chuyên môn trước khi vận hành trở lại”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Chương trình hỗ trợ kỹ thuật nằm trong chuỗi hoạt động ứng cứu sau thiên tai được Tập đoàn Hòa Phát triển khai tại các địa phương bị ảnh hưởng. Trước đó, doanh nghiệp đã khẩn trương cung cấp 100.000 m² tôn lợp cho các hộ dân bị tốc mái, giúp hàng nghìn gia đình có nơi trú ngụ an toàn tạm thời.

Ông Vũ Quang Huy - Phó giám đốc bộ phận Quản lý hạ tầng Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất - đại diện Tập đoàn Hòa Phát trao những phần quà tới bà con vùng lũ tại Đắk Lắk (Ảnh: HPG).

Cùng với đó, Hòa Phát trao tặng 2.000 sản phẩm gia dụng và hơn 130 thiết bị máy tính, tivi cho người dân và các đơn vị hành chính – giáo dục tại Đắk Lắk nhằm hỗ trợ phục hồi sinh hoạt và hoạt động công sở, trường học.

Song song tại hệ thống bán hàng, Công ty Điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam hỗ trợ các nhà phân phối, đại lý tại Đắk Lắk và Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ bằng cách thay thế biển bảng, giảm giá linh kiện và cung cấp miễn phí vỏ thùng sản phẩm bị hư hỏng. Việc hỗ trợ hệ thống phân phối giúp duy trì hoạt động bán hàng, đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu, từ đó phục vụ người dân tốt hơn ngay trong giai đoạn phục hồi.

Với loạt động thái đồng bộ, Hòa Phát thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Không chỉ tập trung vào hỗ trợ vật chất, doanh nghiệp còn chú trọng vào dịch vụ hậu mãi và đảm bảo an toàn thiết bị, giúp người dân phục hồi cuộc sống nhanh hơn sau lũ.