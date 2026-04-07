Công ty mua lợn của Cường Phát trúng loạt gói thầu suất ăn cho trường học

Liên quan đến vụ 300 tấn thịt lợn bệnh, Công an Hà Nội thông tin Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội mua lợn của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát để bán vào 26 trường công lập.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội đã tham gia 148 gói thầu với tổng giá trị 505,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp trúng tất cả 148 gói thầu.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 26 trường công lập được xác định từng nấu lợn bệnh (Ảnh minh họa: Mỹ Hà).

Về khu vực, Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng 93 gói thầu tại Hà Nội, 20 gói thầu tại Hưng Yên, 18 gói thầu tại Bắc Ninh, 8 gói thầu tại Ninh Bình và 9 gói thầu tại các địa phương khác. Các gói thầu chủ yếu là cung cấp suất ăn hoặc hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường tiểu học.

Có thể kể đến gói thầu trị giá 14,4 tỷ đồng tại Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B (phường Đông Ngạc, Hà Nội); gói thầu trị giá 2,5 tỷ đồng tại Trường Tiểu học Nội Duệ (xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh); gói thầu trị giá 1,7 tỷ đồng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Hay trong tháng 2, doanh nghiệp này trúng nhiều gói thầu hỗ trợ bữa ăn bán trú tại các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội như Trường Tiểu học Quất Động, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường Tiểu học Nghiêm Xuyên, Trường Tiểu học Tân Minh, Trường Tiểu học Dũng Tiến, Trường Tiểu học Khánh Hà, Trường Tiểu học Duyên Thái, Trường Tiểu học Nguyễn Du, Trường Tiểu học Lộc Hòa, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông… với thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 cho năm học 2025-2026.

Một gói thầu khác trong danh sách là gói cung cấp suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phú Lâm 2 cho năm học 2025-2026.

Thịt lợn của Công ty Cường phát bị tuồn vào bếp ăn trường học trước đó (Ảnh: PHCC).

Trước khi có thông tin từ cơ quan chức năng, Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội từng phát đi thông báo khẳng định mình là doanh nghiệp làm ăn chân chính, đồng thời cũng là nạn nhân của hành vi gian dối trong cung ứng thực phẩm.

Doanh nghiệp cho biết xuyên suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp sử dụng thịt lợn từ các nhà cung cấp hàng đầu có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, chuỗi lạnh đạt chuẩn.

Sau đó, để đáp ứng nhu cầu "thịt tươi nóng" từ một số khách hàng, công ty đã đưa thêm một số nhà cung cấp thịt lợn thứ cấp, trong đó có Công ty Cường Phát.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội được thành lập vào ngày 17/3/2023, trụ sở chính đặt tại phường Dương Nội, Hà Nội.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 4,5 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông gồm ông Lưu Ngọc Khánh góp hơn 1 tỷ đồng (22,4%); ông Vũ Huy Hà góp 495 triệu đồng (11%); và ông Lưu Ngọc Nam góp 2,9 tỷ đồng (66,6%). Tại thời điểm tháng 11/2025, Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội có quy mô 5 lao động.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đăng ký hàng chục ngành nghề kinh doanh khác liên quan đến giáo dục, xây dựng, sản xuất, ăn uống.

Người đại diện kiêm Giám đốc của Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội là ông Vũ Huy Hà.