Hết nợ ngân hàng, Điện mặt trời Trung Nam vẫn còn nợ phải trả 2.600 tỷ đồng

Công ty cổ phần Điện mặt trời Trung Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2024 lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ghi nhận, năm 2024, Điện mặt trời Trung Nam đạt lợi nhuận sau thuế 367 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2023, là mức cao nhất trong 4 năm qua. Trước đó, Công ty lãi 277 tỷ đồng trong năm 2023, năm 2022 lãi là 251 tỷ đồng và năm 2021 lãi là 285 tỷ đồng.

Khoản lãi này giúp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Điện mặt trời Trung Nam tăng lên 646 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn chủ sở hữu lên 1.660 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng nợ phải trả của Điện mặt trời Trung Nam tính đến cuối năm 2024 xấp xỉ 2.600 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng so với đầu năm.

Điện mặt trời Trung Nam đã trả toàn bộ 24 tỷ đồng nợ ngân hàng. Đồng thời, nợ vay từ phát hành trái phiếu cũng giảm 69,5 tỷ xuống 1.800 tỷ đồng và nợ phải trả giảm từ 886 tỷ xuống 799 tỷ đồng.

Báo cáo kinh doanh của Điện mặt trời Trung Nam (Ảnh: HNX).

Điện mặt trời Trung Nam được thành lập tháng 6/2017, từng là thành viên của Trungnam Group. Đây là chủ đầu tư Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam tại Khánh Hòa. Nhà máy có công suất 204MW, sản lượng điện tối đa khoảng 450 triệu kWh/năm, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7/2018.

Từ giữa năm ngoái, Điện mặt trời Trung Nam được chuyển nhượng cho một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội. Trungnam Group vẫn sở hữu nhiều doanh nghiệp khác trong mảng điện mặt trời và điện gió tại Trà Vinh (cũ, nay đã sáp nhập vào Vĩnh Long), Đăk Lăk, Khánh Hòa.