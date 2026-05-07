HDBank ra mắt gói tín dụng “SME Linh hoạt”

Chương trình được thiết kế sát với thực tế dòng tiền, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực và bứt phá kinh doanh.

Sự khác biệt của cấu trúc tài chính này nằm ở việc nới lỏng điều kiện tiếp cận, kiểm soát chi phí vốn và tối ưu hóa thời gian xử lý hồ sơ. Cụ thể, gói “SME Linh hoạt” mang đến nhiều đặc quyền vượt trội cho doanh nghiệp.

Tỷ lệ tài trợ đến 100%: Doanh nghiệp được hỗ trợ nguồn vốn tối đa đến 100% giá trị tài sản bảo đảm, mở rộng đáng kể sức mua và khả năng thanh toán.

Chấp nhận tài sản bảo đảm đa dạng: Vượt ra khỏi rào cản thế chấp bằng bất động sản truyền thống, HDBank linh hoạt chấp nhận các tài sản gắn liền với hoạt động vận hành của doanh nghiệp như: máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hóa luân chuyển, quyền đòi nợ/khoản phải thu, tiền gửi và giấy tờ có giá.

Chi phí vốn cạnh tranh, quy mô dồi dào: Thông qua gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, HDBank cung cấp mức lãi suất hấp dẫn từ 8,5%/năm đối với cấu phần “SME Linh hoạt”.

Phí phát hành bảo lãnh qua kênh online giảm 50% và tại quầy giảm 40%. Phí phát hành LC qua kênh online giảm 40% và tại quầy giảm 30%.

Thủ tục và quy trình phê duyệt hồ sơ vay vốn được tinh gọn tối đa, luồng phê duyệt và giải ngân được xử lý theo kênh ưu tiên, giúp doanh nghiệp xoay vòng vốn nhanh chóng để không bỏ lỡ cơ hội thị trường.

Mở rộng tập khách hàng: Sản phẩm đặc biệt hỗ trợ nhóm doanh nghiệp mới chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh - những đơn vị có nhu cầu vốn cao nhưng thường gặp khó khăn về hồ sơ tài chính.

Trong bối cảnh thị trường đòi hỏi sự linh hoạt và tốc độ, giải pháp tài chính đồng bộ từ HDBank không chỉ là đòn bẩy giúp các SME duy trì dòng tiền ổn định, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong các chu kỳ kinh doanh tiếp theo.

