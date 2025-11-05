Happy Money: Chất lượng dịch vụ là chìa khóa chinh phục khách hàng

Trải nghiệm khách hàng là chìa khóa sống còn của doanh nghiệp

Theo thống kê của Salesforce, hơn 50% khách hàng sẵn sàng rời bỏ thương hiệu nếu nhu cầu của họ không được đáp ứng. Trong bối cảnh đó, “trải nghiệm khách hàng xuất sắc” là chìa khóa sống còn giúp doanh nghiệp duy trì lòng tin.

Tư vấn viên Happy Money phục vụ với tinh thần thân thiện và tận tâm (Ảnh: Happy Money).

Ông Lê Hoài Ân, CFA, Founder IFSS, chuyên gia đào tạo và tư vấn hoạt động ngân hàng Công ty cổ phần Giải pháp tài chính tích hợp, chia sẻ một nghiên cứu của McKinsey cho biết trải nghiệm khách hàng xuất sắc giúp doanh nghiệp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng 10-20%; tăng tỷ lệ bán thành công 10-15%; giảm chi phí phục vụ 20-50%; tăng mức độ gắn kết nhân viên 20-30%.

“Nói theo một cách khác, sản phẩm chất lượng cùng với trải nghiệm khách hàng xuất sắc là cách giúp doanh nghiệp giữ “lửa” niềm tin, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh bền vững”, ông Ân nhận định.

“Tại Happy Money, niềm tin được giữ vững bằng sự minh bạch. Tất cả chi phí vay, lãi suất, điều khoản đều được công bố công khai, giúp khách hàng chủ động cân nhắc khả năng tài chính. Chính những yếu tố đó giúp Happy Money không chỉ giữ “lửa” niềm tin, mà còn kiến tạo trải nghiệm dịch vụ khác biệt trong ngành tài chính tiêu dùng”, đại diện công ty cho hay.

Trao tặng Học bổng sinh viên tài năng là một trong những hoạt động thường niên của Happy money (Ảnh: Happy Money)

Định vị trên bản đồ tài chính Việt Nam

Đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2019, với tham vọng dấn thân vào thị trường tài chính tiêu dùng tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức đến từ định kiến của xã hội, Ro Min Ho, Tổng giám đốc Happy Money đã đặt những “viên gạch” đầu tiên xây dựng nền móng Happy Money.

Từ một phòng giao dịch nhỏ, cung cấp những gói vay linh hoạt, ưu đãi cùng phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, sau ‏‏gần 7 năm hoạt động, Happy Money đã có gần 50 phòng giao dịch, phục vụ gần 40.000 khách hàng với gần 60.000 hợp đồng vay.

Happy Money không chỉ cung cấp sản phẩm vay đơn lẻ mà đã xây dựng một hệ sinh thái tài chính đa dạng, từ vay tiêu dùng phổ biến đến các gói vay chuyên biệt. Sự đa dạng này giúp công ty đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng, đồng thời gia tăng khả năng mở rộng thị phần so với các đối thủ tập trung đơn sản phẩm.

Ông Ro Min Ho - Tổng giám đốc Happy Money - chia sẻ: “Không chỉ tên gọi hay hình ảnh thương hiệu là điều khách hàng ghi nhớ, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ mới chính là cách doanh nghiệp định vị mình trong tâm trí người tiêu dùng”.

Nhờ tuân thủ quy chuẩn, vận hành minh bạch và chú trọng trải nghiệm, Happy Money dần khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ tài chính Việt Nam, góp phần thúc đẩy tài chính bao trùm và phát triển bền vững.

Happy Money được vinh danh tại Giải thưởng Vietnam Excellent Brand 2025 (Ảnh: Happy Money).

Ghi dấu ấn cảm xúc trong lòng người tiêu dùng Việt

Ghi nhận cho những nỗ lực về chất lượng sản phẩm, dịch vụ vượt chuẩn được người tiêu dùng tin tưởng, cuối tháng 9, Happy Money đã nhận giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc Việt Nam 2025” của Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á.

Đây là giải thưởng ghi nhận, tôn vinh doanh nghiệp cam kết vững chắc trong việc xây dựng, duy trì và phát triển chất lượng sản phẩm; giữ vững uy tín thương hiệu và phát triển đổi mới sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Đối với Happy Money, đây là minh chứng cho hành trình bền bỉ xây dựng thương hiệu từ trái tim. Song song với mục tiêu kinh doanh, công ty luôn dành nguồn lực cho các hoạt động vì cộng đồng, từ trao quà cho người dân khó khăn mùa dịch Covid-19, tặng học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học, đến chương trình “Tiếp sức mùa thi” và hỗ trợ đồng bào chịu thiên tai.

Năm 2025, Happy Money tiếp tục lan tỏa yêu thương qua chuỗi hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Trung tâm Sao Mai, mang niềm vui và động lực đến những hoàn cảnh kém may mắn.

Gần nhất, trong tháng 10/2025, Happy Money đã trao tặng 10 suất học bổng dành cho sinh viên tài năng thuộc Học viện Ngân hàng. Đây cũng là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi cam kết đồng hành của doanh nghiệp với nhà trường trong giai đoạn 2021-2025.

“Thương hiệu không phải điều doanh nghiệp tự nói về mình, mà là cảm nhận của khách hàng sau mỗi lần trải nghiệm. Khi sản phẩm đủ tốt và dịch vụ đủ chân thành, thương hiệu sẽ tự khắc "chạm" vào cảm xúc của người dùng”, ông Ro Min Ho khẳng định.