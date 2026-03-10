Hành trình ESG của VietinBank: Từ cam kết đến hành động

ESG - một trong các “lõi” chiến lược phát triển

Việc thực thi đầy đủ các tiêu chí ESG trong hoạt động tín dụng, đầu tư và quản trị ngân hàng được xem như lõi chiến lược quan trọng để nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro và thu hút hiệu quả các nguồn vốn xanh từ các định chế tài chính quốc tế.

Đi từ định hướng kinh doanh đến hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh, VietinBank đã và đang có những bước tiến vững chắc trong hành trình ESG, hướng đến tính chuẩn mực và minh bạch theo các tiêu chuẩn toàn cầu.

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận ESG của VietinBank là việc đưa ESG trở thành một phần của kế hoạch trung và dài hạn, gắn trực tiếp với hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và tăng trưởng. Các thông điệp, mục tiêu và cam kết phát triển bền vững được ngân hàng công bố công khai, minh bạch, thể hiện định hướng rõ ràng.

Trong đó, Khung Tài chính Bền vững là nền tảng cốt lõi cho hoạt động tài trợ và quản lý các khoản tài chính xanh của ngân hàng. Khung này đã được Morningstar Sustainalytics đánh giá là “đáng tin cậy và có tác động lớn”, qua đó khẳng định mức độ nghiêm túc và chuẩn mực trong tiếp cận ESG của VietinBank.

Không dừng ở định hướng, VietinBank nhanh chóng cụ thể hóa ESG bằng cơ cấu tổ chức nhân sự chuyên trách. Ban Chỉ đạo Phát triển Bền vững được thành lập với sự tham gia trực tiếp của các lãnh đạo cấp cao từ Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, bảo đảm ESG được dẫn dắt ở cấp cao nhất.

Bộ phận Điều phối ESG và Tài chính bền vững đóng vai trò “nhạc trưởng”, điều phối xuyên suốt các hoạt động ESG của ngân hàng. Nhân sự chuyên trách ESG đã được VietinBank triển khai đồng loạt tại các chi nhánh trên toàn quốc, tạo nền tảng để ESG đi vào thực chất, hiệu quả.

Ông Lê Thanh Tùng, Thành viên HĐQT VietinBank phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 (Ảnh: VietinBank).

Hệ sinh thái sản phẩm tài chính xanh toàn diện

Thực tiễn triển khai ESG trong ngành ngân hàng Việt Nam cho thấy đã xuất hiện những tổ chức tiên phong tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và báo cáo phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho các ngân hàng khác có thể tham khảo.

VietinBank là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh có quy mô và chiều sâu, kiến tạo một hệ sinh thái tài chính xanh toàn diện cho khách hàng.

Nổi bật trong đó là Gói tài chính xanh GREEN UP trị giá 5.000 tỷ đồng đã mang lại nguồn vốn ưu đãi cho các dự án năng lượng xanh, xuất khẩu xanh, công trình xanh, giao thông xanh, kinh tế tuần hoàn đạt chuẩn; Gói V-Green Power UP quy mô 4.000 tỷ đồng cấp vốn cho hệ thống trạm sạc xe điện V-Green, góp phần thúc đẩy giao thông xanh.

VietinBank cũng tham gia tài trợ đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời phát triển các giải pháp tài chính đặc thù cho năng lượng tái tạo, điện mặt trời mái nhà, xử lý rác thải kết hợp phát điện...

Trong mảng bán lẻ và thanh toán, VietinBank tiên phong kết nối thanh toán vé tàu điện tự động với thẻ ngân hàng, thúc đẩy giao thông công cộng; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai mua bán vàng online (digiGOLD) trên VietinBank iPay mobile.

Bên cạnh đó, ngân hàng liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên VNeID giúp vừa gia tăng tiện ích cho khách hàng, vừa giảm phát thải vận hành.

Để phục vụ tăng trưởng xanh, VietinBank tích cực triển khai sản phẩm tiền gửi xanh để làm kênh kết nối nguồn vốn cho các dự án xanh, đồng thời đẩy mạnh làm việc với các đối tác quốc tế lớn như ADB, MUFG, JBIC… nhằm chuẩn bị điều kiện huy động vốn xanh, phát hành trái phiếu xanh khi thị trường thuận lợi.

Với những bước đi rõ ràng và kết quả thực chất, VietinBank đã được IDG Việt Nam vinh danh là “Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh 2025”, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng này.

VietinBank 2 năm liên tiếp là “Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh” (Ảnh: VietinBank).

Hành trình ESG của VietinBank đang cho thấy một điều: ESG tại VietinBank không phải trào lưu ngắn hạn, mà là trục phát triển dài hạn, được triển khai có chiến lược, có tổ chức và có trách nhiệm. VietinBank đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng thương mại lớn - đóng góp chung vào hành trình xanh hóa nền kinh tế.

Ông Trần Hoài Nam, Phó giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp VietinBank tại Hội thảo Chuyển đổi năng lượng xanh nhìn từ Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị (tháng 10/2025) (Ảnh: VietinBank).

“Từ nhiều năm qua, VietinBank đã hợp tác với các tổ chức quốc tế triển khai tín dụng xanh. Sau khi Việt Nam cam kết hướng tới mục tiêu NetZero vào năm 2050 tại COP26, hoạt động tín dụng xanh tại VietinBank ngày càng được đẩy mạnh”, chia sẻ của ông Trần Hoài Nam, Phó giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp VietinBank - tại Hội thảo Chuyển đổi năng lượng xanh nhìn từ Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị diễn ra vào tháng 10/2025.