Hai đoàn liên ngành Ban chỉ đạo 389 Hà Nội xử phạt hơn 500 triệu đồng trong một tháng ra quân

Trong dịp Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (huyện Đông Anh) từ ngày 25/10 đến 4/11, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội đã chỉ đạo hai đoàn liên ngành triển khai giám sát chặt chẽ toàn bộ hoạt động tại hội chợ. Theo đó, các đoàn đã phân công công chức trực tiếp giám sát theo từng khu vực và theo từng ngày trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhằm bảo đảm công tác kiểm tra, kiểm soát được tiến hành thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Lực lượng quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn (Ảnh: Chi cục QLTT Hà Nội).

Cùng thời điểm triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm 2025 (từ ngày 15/10 đến 15/11), hai đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra, xử lý 11 vụ vi phạm; tổng mức phạt hành chính hơn 512 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 457 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được, lực lượng QLTT TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 78/KH-BCĐ389/TP ngày 8/10/2025 của Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp cuối năm.

Lực lượng chức năng sẽ chủ động nắm bắt tình hình thị trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nhân lực và phương tiện kiểm tra trên toàn bộ các tuyến, địa bàn được giao quản lý; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh kiểm soát hoạt động thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, các đoàn liên ngành tiếp tục tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng trên địa bàn với cơ quan chức năng trung ương và các tỉnh, thành nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong bối cảnh mới.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng sẽ được đẩy mạnh; phối hợp với cơ quan báo chí đưa tin, viết bài nhằm nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại, thúc đẩy tuân thủ pháp luật và hạn chế vi phạm.

Đức Hưng