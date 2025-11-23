Hà Nội xử lý hơn 5.500 vụ vi phạm về hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại trong 11 tháng

Theo Chi cục quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, trong tháng 11, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chuyên môn gắn với diễn biến thị trường và chỉ đạo của Trung ương, thành phố. Nổi bật gồm: văn bản 918/QLTT-NVTH về quản lý mặt hàng vàng; 932/QLTT-NVTH về kiểm soát thị trường vật liệu xây dựng; 938/QLTT-NVTH về ứng phó bão số 12 (Fengshen); 949/QLTT-NVTH triển khai Kế hoạch 283/KH-UBND về quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật; 953/QLTT-NVTH thực hiện Công điện 8252/CĐ-BCT về phòng, chống thiên tai và các hiện tượng cực đoan.

Cùng với đó, Chi cục đã thực hiện nhiều đầu việc khác như báo cáo kết quả xử lý vi phạm liên quan đến phơi nhiễm chì trong sản phẩm hàng hóa; tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu; rà soát “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát; báo cáo về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025; phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan tiến hành tố tụng…

Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện một cửa hàng kinh doanh gạo ST25 giả mạo (Ảnh: Đội QLTT số 1 - Chi Cục QLTT Hà Nội).

Trong vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội, Chi cục QLTT đã tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND Thành phố, bao gồm Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các thông báo, kế hoạch liên quan công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu năm 2025.

Chi cục đã tham mưu Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong phòng, chống buôn lậu; đồng thời tổ chức Hội nghị xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 Thành phố với các địa phương lân cận.

Trong tháng, Chi cục không tiếp nhận khiếu nại, tố cáo trực tiếp. Tuy nhiên, đơn vị đã tiếp nhận 7 đơn thư (gồm 4 đơn phản ánh, kiến nghị và 3 đơn đề nghị xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ) và xử lý đúng quy định, không để tồn đọng. Chi cục cũng tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí về dấu hiệu vi phạm trên thị trường, qua đó kịp thời kiểm tra, xử lý.

Trong tháng 11 (từ 16/10 đến 15/11), toàn Chi cục đã kiểm tra, xử lý 500 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trong tháng (tiền phạt, truy thu, bán hàng tịch thu, tiền lãi...) đạt 7,08 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng năm 2025 (từ 16/12/2024 đến 15/11/2025), Chi cục đã kiểm tra, xử lý 4.762 vụ việc, trong đó thẩm quyền Chi cục: 200 vụ; thẩm quyền UBND thành phố: 91 vụ; thẩm quyền Sở Công Thương: 9 vụ; chuyển cơ quan điều tra 80 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 97,8 tỷ đồng, tương đương 135,85% chỉ tiêu năm 2025.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng, Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, nhằm góp phần ổn định tình hình thị trường hàng hóa lưu thông trên địa bàn thành phố, phục vụ nhu cầu mua sắm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thủ đô dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, Chi Cục QLTT Hà Nội tiếp tục ban hành kế hoạch và văn bản chỉ đạo cụ thể triển khai đợt cao điểm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Bính Ngọ 2026.

Hiện, TP Hà Nội đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ thực hiện theo đúng nội dung của Kế hoạch số 78/KH-BCĐ389/TP, tập trung vào việc ngăn chặn các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi gian lận thương mại.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, như: Đăng ký, giấy phép kinh doanh, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, chất lượng, giá cả, hoạt động thương mại điện tử và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Lê Thắng