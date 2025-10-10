Hà Nội thu hồi hơn 3.000 tỷ đồng từ vi phạm thuế trong 9 tháng

Tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực rủi ro cao

Trong thời gian qua, Thuế TP Hà Nội đã tập trung nguồn lực vào công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về thuế. Công tác quản lý hóa đơn được triển khai đồng bộ, kịp thời nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng nhập lậu và trốn thuế.

Bên cạnh đó, Thuế Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong việc phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là với các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, các đội thuế liên huyện chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý đúng thẩm quyền.

Kết quả, chỉ trong 9 tháng, ngành Thuế Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 8.746 vụ vi phạm; ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 987 tỷ đồng; đồng thời truy thu và thu hồi thuế trên 3.169 tỷ đồng.

Công chức Thuế TP Hà Nội hướng dẫn người dân cài đặt eTax Mobile theo dõi thuế cá nhân (Ảnh: Thuế TP Hà Nội).

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, các hành vi vi phạm về thuế, đặc biệt là trốn và gian lận thuế, ngày càng tinh vi, phức tạp. Do đó, việc tăng cường phối hợp giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan Công an được xem là giải pháp trọng yếu để bảo đảm kỷ cương tài chính, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp.

Theo Thuế TP Hà Nội, nhờ cơ chế phối hợp thường xuyên, đồng bộ, nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng đã được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh. Một trong những vụ án điển hình là vụ liên quan đến hệ sinh thái Hoàng Hường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, trong đó có Hoàng Thị Hường, về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Qua quá trình phối hợp điều tra, bước đầu xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Phó Cục trưởng Cục Thuế kiêm Trưởng Thuế TP Hà Nội Vũ Mạnh Cường cho biết, ngay khi phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan thuế đã tập trung xác minh, củng cố hồ sơ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm rõ.

Quyết liệt, đồng bộ và hướng tới lâu dài

Tại buổi làm việc đánh giá công tác phối hợp giữa Thuế TP Hà Nội và cơ quan công an, Cục trưởng Mai Xuân Thành ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị. Ông nhấn mạnh, kết quả đạt được là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả phối hợp liên ngành, góp phần tăng thu cho ngân sách, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

Để tiếp tục phát huy kết quả này, lãnh đạo ngành thuế yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành đúng chính sách thuế; đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ với cơ quan công an. Đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ công chức nhằm nâng cao năng lực phát hiện và xử lý hành vi gian lận mới phát sinh.

Ngoài ra, Cục Thuế cũng đặt trọng tâm vào việc phân tích, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong phân tích rủi ro, phân tích hóa đơn, qua đó kịp thời ngăn chặn hành vi trốn thuế, gian lận thuế trên phạm vi rộng.

Với quyết tâm và sự phối hợp liên ngành chặt chẽ, ngành thuế Thủ đô đang từng bước củng cố kỷ cương, bảo vệ nguồn thu ngân sách, đồng thời góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đức Hưng