Hà Nội: Siết chặt quản lý thực phẩm dịp cuối năm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng

Liên tiếp phát hiện hàng tấn thực phẩm bẩn, nhập lậu

Thời gian gần đây, lực lượng quản lý thị trường và công an TP Hà Nội liên tục phát hiện, thu giữ nhiều lô hàng thực phẩm không đảm bảo an toàn. Dù biết rõ nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, các đối tượng vẫn bất chấp, tìm mọi cách tuồn thực phẩm bẩn ra thị trường vì lợi nhuận cao.

Ngày 9/10/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại ngách 1B, ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp (Từ Liêm), phát hiện 1.678kg lạp xưởng nhập ngoại, đóng gói sẵn nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trước đó, Đội QLTT số 10 phối hợp lực lượng công an kiểm tra xe tải BKS 29H-168.78, phát hiện 2.170kg mỡ bò và da bò không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối. Số hàng được vận chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội tiêu thụ.

Nghiêm trọng hơn, lực lượng QLTT từng phát hiện Công ty CP thực phẩm Hida (Hoài Đức) có hành vi bơm phụ phẩm vào thịt để tạo vân mỡ, “hô biến” thịt trâu thành thịt bò rồi dán nhãn Hidasan.

Lực lượng QLTT Hà Nội phát hiện lô hàng hóa thực phẩm (xương lưng lợn) đông lạnh đã quá hạn sử dụng tại KCN Quang Minh, xã Quang Minh (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Đại diện Đội QLTT số 14 cho biết, để né tránh kiểm tra, nhiều đối tượng giấu hàng trong các kho lạnh ở khu vực thưa dân cư, hoạt động chủ yếu vào rạng sáng. Quy trình thu mua - sơ chế - vận chuyển được tổ chức khép kín, nhanh gọn; hàng sau đó được phân phối đi nhiều tỉnh, thành.

Theo Phó Chi cục trưởng Cục QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng, những tháng cận Tết, thị trường xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh theo thời vụ, không tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, thậm chí giả mạo giấy tờ kiểm định thú y để qua mặt lực lượng chức năng.

Các chuyên gia nhận định, thực phẩm bẩn khó bị xóa sổ hoàn toàn bởi lợi nhuận quá lớn. Ngoài ra, một bộ phận người tiêu dùng vẫn chuộng hàng giá rẻ, tạo điều kiện cho thực phẩm quá hạn, hàng nhập lậu có cơ hội len lỏi vào thị trường.

Các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi: Chia nhỏ hàng để vận chuyển, dễ cất giấu; Trà trộn vào hàng hóa hợp pháp; Gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh; Bán qua mạng, thương mại điện tử, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy xuất; Giả giấy tờ kiểm định, tem nhãn.

Nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao dịp cuối năm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành Kế hoạch 176/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong các sự kiện lớn và 6 tháng cuối năm 2025.

Theo kế hoạch, lực lượng QLTT sẽ tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, lấy mẫu thực phẩm; phối hợp kiểm tra liên ngành trong các dịp cao điểm; xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, hết hạn, không rõ nguồn gốc; bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp sản xuất chân chính và người tiêu dùng.

Cần sự chung tay của người tiêu dùng

Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh nhấn mạnh, kiểm tra ATTP không chỉ tập trung vào các tháng cao điểm mà phải diễn ra thường xuyên, đột xuất. Song song, thành phố đang thúc đẩy kết nối cung - cầu, đưa thực phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc vào hệ thống phân phối hiện đại. “Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ, yêu cầu cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định về VSATTP để bảo vệ sức khỏe người dân,” bà Oanh cho biết.

Từ phía lực lượng QLTT, Chi cục trưởng Trịnh Quang Đức cho biết Hà Nội đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung xử lý hành vi kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và gian lận thương mại. Các đoàn cũng tăng cường kiểm tra giấy phép kinh doanh, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn, giá cả, thương mại điện tử… nhằm lập lại kỷ cương pháp luật và ổn định thị trường cuối năm.

Thực tế cho thấy, để đẩy lùi thực phẩm bẩn, không chỉ lực lượng chức năng mà người dân cũng đóng vai trò quyết định. Người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, kiên quyết nói không với hàng hóa giá rẻ bất thường, không rõ nguồn gốc; tố giác các cơ sở vi phạm để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Ông Trịnh Quang Đức khuyến cáo: “Người dân cần chọn mua thực phẩm tại cơ sở uy tín, chú ý tem nhãn, nguồn gốc, hạn sử dụng; tránh mua ở các điểm bán tự phát. Đồng thời, phải bảo quản và sử dụng thực phẩm đúng cách để đảm bảo an toàn cho gia đình”.

Lê Thắng