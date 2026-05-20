Hà Nội tăng cường giám sát lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10

Thực hiện Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 07/11/2025 của Bộ Tài chính quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì lưu thông trên thị trường phải được phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc; đồng thời tiếp tục duy trì phối trộn, pha chế xăng E5RON92 đến hết ngày 31/12/2030.

Trước yêu cầu chuyển đổi đồng bộ trên toàn quốc, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, không gây xáo trộn thị trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lực lượng QLTT thành phố Hà Nội thực hiện giám sát việc kinh doanh xăng dầu tại một số cửa hàng kinh doanh trên địa bàn (Ảnh QLTTHN)

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học là chủ trương quan trọng nhằm giảm phát thải khí gây ô nhiễm môi trường, hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Xăng sinh học là hỗn hợp của etanol nhiên liệu và xăng nền, bao gồm xăng E5RON92 và xăng E10, được sản xuất, phối trộn theo tỷ lệ phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cho phương tiện giao thông theo quy định hiện hành.

Để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ chuyển đổi, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu chủ động rà soát, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, bồn chứa, cột bơm và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 từ ngày 1/6/2026, không để gián đoạn hoạt động cung ứng xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh xăng dầu cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, đo lường, niêm yết giá và ghi rõ chủng loại xăng dầu tại khu vực bán hàng; tuyệt đối không lợi dụng thời điểm chuyển đổi để đầu cơ, găm hàng, gây khan hiếm nguồn cung, tăng giá trái quy định hoặc thực hiện các hành vi gian lận thương mại làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, từ ngày 1/6/2026, lực lượng Quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Trọng tâm là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh xăng dầu không đúng chủng loại theo quy định, vi phạm về chất lượng, đo lường, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc các hành vi gây mất ổn định thị trường.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tích cực sử dụng xăng sinh học E10 nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải.

Đồng thời khuyến khích người dân phản ánh, kiến nghị tới cơ quan chức năng khi phát hiện các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm như bán xăng không đúng chủng loại theo quy định, găm hàng, tự ý ngừng bán, không niêm yết giá, gian lận về chất lượng, đo lường thông qua đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Anh