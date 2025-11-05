Hà Nội: Phát hiện hàng nghìn túi xách nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT), Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 thuộc Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội vừa xử lý một vụ buôn bán hàng hóa là túi xách có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn.

Lô hàng vi phạm ước tính trị giá 168,8 triệu đồng (Ảnh: Lê Thắng).

Theo đó, ngày 5/11, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1, Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh túi xách tại địa chỉ số 248 Thượng Yên, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo kết quả xác minh ban đầu, chủ cơ sở là ông Nguyễn Văn Khương, chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.610 chiếc túi xách gắn nhãn hiệu Chanel, Dior, MLB, YSL, Hermes… có dấu hiệu giả mạo, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Toàn bộ số hàng hóa này được cất giữ trong kho và trưng bày để bán, với tổng trị giá ước tính khoảng 168,8 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật để xác minh nguồn gốc, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định. Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, mức xử phạt hành chính dự kiến khoảng 110 triệu đồng, chưa kể biện pháp buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Trước đó, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh đã ký Quyết định số 81/QĐ-BCĐ389/TP về việc thành lập 2 Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định này, TP Hà Nội thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành gồm 26 thành viên đến từ các lực lượng: Quản lý thị trường, Công an Thành phố (PC03, PA04), Chi cục Hải quan khu vực I, Thuế Hà Nội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ…

Hai đoàn được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tại 126 phường, xã, thị trấn trên toàn địa bàn thành phố trong thời gian từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 15/12/2025, với hình thức kiểm tra đột xuất.

Lê Thắng