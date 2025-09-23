Hà Nội giám sát việc cung ứng thuốc tại các bệnh viện công lập

Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào việc hướng dẫn, đồng hành cùng các bệnh viện trong triển khai công tác đấu thầu, mua sắm, cung ứng và sử dụng thuốc.

Mục tiêu của kế hoạch là vừa phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai sót, vừa tham mưu, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm tính minh bạch, công khai và hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực nhạy cảm này.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, quá trình kiểm tra, giám sát phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và có tính phòng ngừa.

Hà Nội tăng cường giám sát việc cung ứng thuốc tại các bệnh viện công lập (Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội).

Hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc phát hiện vi phạm mà còn hướng tới vai trò định hướng, hỗ trợ các cơ sở y tế công lập xây dựng quy trình mua sắm và quản lý thuốc bài bản, hạn chế tối đa nguy cơ lãng phí, thất thoát, cũng như các biểu hiện tiêu cực.

Nội dung giám sát được Sở Y tế Hà Nội triển khai khá toàn diện, bao gồm: đánh giá tình hình cung ứng và quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện (thông qua số liệu nhập - xuất - tồn, công tác thanh toán, bảo quản và đảm bảo chất lượng thuốc).

Sở Y tế Hà Nội giám sát quá trình mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc và kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cung ứng và thanh toán. Đây là những yếu tố then chốt, quyết định tính hiệu quả, minh bạch của công tác quản lý dược phẩm tại các bệnh viện công lập.

Điểm mới trong kế hoạch lần này là yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải báo cáo chi tiết về công tác lập kế hoạch đấu thầu, tổ chức mua sắm, cũng như tình hình cung ứng thuốc.

Những số liệu thống kê này sẽ được Sở Y tế tổng hợp để phục vụ công tác giám sát, đồng thời làm cơ sở tham mưu cho UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành. Hoạt động kiểm tra trực tiếp tại cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 10, tập trung vào những bệnh viện lớn, có số lượng bệnh nhân đông, nhu cầu sử dụng thuốc cao và đa dạng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các bệnh viện công lập trực thuộc phải chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời theo đúng tiến độ.

Việc chuẩn bị nguồn cung ứng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị thông thường mà còn phải tính đến kịch bản ứng phó trong tình huống khẩn cấp, như dịch bệnh, tai nạn tập thể hoặc thiên tai. Điều này góp phần bảo đảm quyền lợi của người bệnh, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó của hệ thống y tế Thủ đô.

Châu Anh