Green Stars tri ân hệ thống đối tác phía Bắc và ra mắt loạt thương hiệu mới

Hội nghị khách hàng năm nay là dịp để Gooby nhìn lại chặng đường phát triển tại thị trường. Từ một thương hiệu mới gia nhập ngành hàng tã, bỉm, Gooby dần tạo được dấu ấn trong phân khúc cao cấp, đặc biệt với các dòng sản phẩm chuyên biệt cho ban đêm mang định vị “chuyên gia bỉm đêm”.

Các khách mời chụp ảnh lưu niệm tại sảnh chính sự kiện (Ảnh: Green Stars).

Tại sự kiện, đại diện doanh nghiệp đã gửi lời tri ân đến các nhà phân phối, đại lý và đối tác đã góp phần đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Lấy cảm hứng từ loài hoa hướng dương, các giải thưởng vinh danh các đối tác xuất sắc nhất năm 2025 đã được trao đi như một sự ghi nhận cho những nỗ lực lan tỏa giá trị của Gooby đến khách hàng trên cả nước.

Ra mắt bổ sung các ngành hàng chăm sóc phụ nữ và trẻ em

Sự xuất hiện của tã, bỉm Rouya tại hội nghị đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách mời. Với định vị “Khoa học cho làn da nhạy cảm”, Rouya gây ấn tượng khi sở hữu nhiều chứng nhận.

Rouya đã vượt qua các bài kiểm tra lâm sàng từ Viện nghiên cứu Dermatest (Đức). Việc đạt chứng chỉ Excellent cấp độ cao nhất của tổ chức kiểm định này.

Bên cạnh đó, hướng tới sự tinh khiết và tối giản trong bảng thành phần, sản phẩm sở hữu chứng nhận Vegan Society - Hiệp hội thuần chay thành lập năm 1944 tại Vương Quốc Anh.

Khu vực trưng bày dòng sản phẩm Rouya Ultra thu hút sự chú ý của khách mời (Ảnh: Green Stars).

Bên cạnh Rouya, sự kiện cũng giới thiệu một số thương hiệu mới thuộc nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân. Trong đó có dòng băng vệ sinh Cohee, được trưng bày tại khu vực triển lãm sản phẩm của hội nghị.

Dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân Cohee lần đầu tiên ra mắt (Ảnh: Green Stars).

Ngoài ra, thương hiệu sữa Alula thuộc GS Nutrition cũng thực hiện lễ ký kết hợp tác chiến lược với đối tác Sanulac Nutritionals Australia, đơn vị thuộc tập đoàn sữa toàn cầu Lactalis.

Thỏa thuận này khẳng định các dòng sản phẩm Alula được phân phối độc quyền tại Việt Nam theo hình thức nhập khẩu nguyên lon chính ngạch.

Đại diện Sanulac Nutritionals Australia chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời sự kiện (Ảnh: Green Stars).

Hướng tới hệ sinh thái sản phẩm toàn diện

Theo đại diện doanh nghiệp, việc mở rộng thêm các thương hiệu như Rouya hay Cohee nằm trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái sản phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc phụ nữ và trẻ em. Mô hình này cho phép doanh nghiệp kết nối các ngành hàng liên quan, đồng thời tạo thêm giá trị cho hệ thống phân phối đã đồng hành cùng Gooby trong những năm qua.

Không gian trưng bày tại sảnh sự kiện (Ảnh: Green Stars).

Hội nghị khách hàng “Nắng - Hành trình rực rỡ” không chỉ là dịp tri ân đối tác mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới cho doanh nghiệp khi các thương hiệu mới chính thức được giới thiệu đến mạng lưới phân phối trên toàn quốc.