Grab khởi động Chương trình Vững - Xanh: Thúc đẩy chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường

Cùng với sự đồng hành của người dùng Grab, Chương trình Vững - Xanh sẽ tập trung triển khai các dự án trồng rừng, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải ra môi trường.

Đây là nỗ lực tiếp nối cam kết của Grab trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng, hướng tới sự phát triển bền vững của các đô thị tại Việt Nam.

Lễ khởi động dự án trồng 20.000 cây xanh tại rừng phòng hộ hồ chứa nước Phú Ninh (Ảnh: Grab).

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: “Qua từng năm, chúng tôi nhận thấy sự quan tâm và ủng hộ của người dùng dành cho các sáng kiến về bảo vệ môi trường ngày càng mạnh mẽ hơn. Điều đó cũng thôi thúc Grab tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động bảo vệ môi trường hơn nữa, ngoài trồng rừng, năm nay chúng tôi còn triển khai thêm các sáng kiến giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng.

Đây là minh chứng cho nỗ lực mà Grab theo đuổi lâu dài, cũng như cam kết đồng hành cùng các cơ quan ban ngành và cộng đồng để kiến tạo một tương lai xanh bền vững”.

Với sức mạnh công nghệ và nền tảng kết nối, Chương trình Vững - Xanh sẽ tiếp tục tạo ra những tác động tích cực sâu rộng đối với môi trường và người dân địa phương.

Lễ ký kết triển khai Dự án trồng rừng GrabForGood Forest giữa Grab Việt Nam và Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng cùng Quỹ Sống (Ảnh: Grab).

Chung tay phủ xanh rừng, cùng trồng 100.000 cây xanh trong năm 2025

Chương trình Vững - Xanh được khởi động bằng Lễ ký kết hợp tác triển khai dự án trồng rừng Grab For Good Forest giữa Grab Việt Nam, Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng, và Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Sống bền vững (Quỹ Sống).

Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng, chia sẻ: “Biến đổi khí hậu đang gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan, bão lũ và sạt lở ngày càng nghiêm trọng, chỉ trong tháng 10, Việt Nam đã hứng chịu liên tiếp 4 cơn bão lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Đây là lời nhắc nhở sâu sắc về hậu quả của việc khai thác tài nguyên thiếu bền vững, đồng thời kêu gọi chúng ta hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường sống”.

Với 20.000 cây xanh do Grab Việt Nam và người dùng Grab đóng góp thông qua Quỹ Sống, khoảng 18ha rừng phòng hộ hồ Phú Ninh sẽ được phủ xanh.

Theo thoả thuận hợp tác, ngay sau khi khởi động chương trình, các bên sẽ triển khai trồng 20.000 cây xanh tại rừng phòng hộ hồ chứa nước Phú Ninh.

Ngoài hoạt động trồng cây, các bên còn hợp tác nghiên cứu, đánh giá hiệu quả mô hình trồng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và vận động thêm nguồn lực xã hội cho công tác bảo tồn rừng.

Ngoài Đà Nẵng, Chương trình Vững - Xanh còn trồng thêm 80.000 cây tại rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam (thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Ông Nguyễn Ngọc Nhân, Quản lý chương trình Hạnh Phúc Xanh, đại diện Quỹ Sống, chia sẻ: “Việc hợp tác cùng Grab Việt Nam trong Chương trình Vững - Xanh không chỉ giúp mở rộng diện tích rừng phòng hộ, mà còn lan tỏa tinh thần chung tay vì môi trường.

Trong dự án Grab For Good Forest, với sự đồng hành của Grab Việt Nam và cộng đồng người dùng, Quỹ Sống đảm nhận vai trò giám sát và quản lý toàn bộ quá trình trồng rừng, từ khảo sát, đến thi công và báo cáo kết quả.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ sẽ trực tiếp triển khai theo đúng thiết kế và tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án, với sự phối hợp định hướng chủ trương của Sở Nông nghiệp và Môi trường”.

Hợp tác cùng INTRACO triển khai sáng kiến giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng

Ngoài việc chung tay phủ xanh rừng, Chương trình Vững - Xanh đang hợp tác cùng INTRACO triển khai các sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng.

Hai hoạt động trọng tâm bao gồm lắp đặt miễn phí hơn 210.000 bếp cải tiến thay cho bếp củi thông thường, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho người dân tại một số tỉnh thành, đồng thời thay thế miễn phí 6 triệu đèn LED tiết kiệm điện cho các hộ gia đình hiện đang sử dụng bóng đèn sợi đốt trên cả nước.

Người dùng Grab có thể đồng hành cùng các sáng kiến này thông qua lựa chọn tính năng Chương trình Vững - Xanh ngay trên ứng dụng Grab.

Hướng dẫn lựa chọn tính năng Chương trình Vững - Xanh trên ứng dụng Grab - Cách 1 (Ảnh: Grab).

Hướng dẫn lựa chọn tính năng Chương trình Vững - Xanh trên ứng dụng Grab - Cách 2 (Ảnh: Grab).

Hướng dẫn lựa chọn tính năng Chương trình Vững - Xanh trên ứng dụng Grab - Cách 3 (Ảnh: Grab).

Ngoài các dự án tại Việt Nam, khoản đóng góp từ người dùng Grab còn được dành cho công tác bảo tồn tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Keo Seima ở Campuchia. Dự án này đang bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên rộng 290.000ha, là “ngôi nhà” của hơn 80 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và hỗ trợ sinh kế cho nhiều cộng đồng bản địa.