Gợi ý trang sức vàng cho Tết Bính Ngọ

Lấy cảm hứng từ biểu tượng cát tường của năm mới, thương hiệu DOJI giới thiệu các sản phẩm trang sức Kim Mã và Kim Ngân, kết tinh giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại và chất liệu vàng 24K tinh khiết, như lời chúc năm mới tài lộc may mắn.

Đeo trang sức vàng đầu năm gửi gắm mong cầu về một năm mới bình an và may mắn (Ảnh: DOJI).

Trang sức Kim Mã cho đầu năm may mắn

Trong 12 con giáp, ngựa là biểu trưng của sự bền bỉ, kiên định và tinh thần tiến bước không ngừng. Hình ảnh “mã đáo” từ lâu đã trở thành lời chúc quen thuộc cho sự hanh thông, khởi sắc và thành công trọn vẹn - nơi mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Charm Kim Mã được thiết kế phù hợp để đeo hằng ngày cùng vòng tay hoặc dây đeo, giúp người sử dụng dễ dàng mang theo trang sức may mắn bên mình (Ảnh: DOJI).

Dòng trang sức vàng 24K Kim Mã của DOJI được chế tác từ chất liệu vàng 24K, tập trung vào các mẫu charm hình ngựa được tạo hình kỳ công. Mỗi đường nét, từ ánh mắt tinh anh đến dáng vẻ phi nước đại của chú ngựa, đều được các nghệ nhân kim hoàn thổi hồn sống động.

Charm vàng 24K Kim Mã sở hữu thiết kế nhỏ gọn, ứng dụng linh hoạt cho phép người sở hữu dễ dàng phối cùng vòng tay đá quý, vòng tay tết dây thủ công hay dây chuyền mảnh, biến món trang sức trở thành người bạn đồng hành trên mọi hành trình.

Trong quan niệm đầu năm, việc mua vàng hay lựa chọn trang sức vàng vào dịp khai xuân, ngày vía Thần Tài được xem như một nghi thức khởi động vận trình mới. Không chỉ mang ý nghĩa cầu may, hành động này còn tiếp thêm động lực để mỗi khách hàng tự tin đưa ra những quyết định sáng suốt, mở lối cho kinh doanh thăng hoa.

Với giá trị bền vững của vàng 24K, trang sức Kim Mã đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của người tiêu dùng hiện đại: vẻ đẹp thời thượng để tỏa sáng, ý nghĩa gửi gắm niềm tin và giá trị tích lũy lâu dài theo thời gian.

Trang sức Kim Ngân giữ lộc bền vững

Trang sức Kim Ngân có thiết kế nhỏ gọn, tinh tế và tính ứng dụng cao, phù hợp với người trưởng thành (Ảnh: DOJI).

Nếu Kim Mã đại diện cho sự chuyển động và bứt phá, thì dòng trang sức vàng 24K Kim Ngân của DOJI lại mang đến một sắc thái tĩnh tại hơn, tập trung vào ý nghĩa: Tích lộc - Tích sản. Điểm nhấn xuyên suốt của dòng sản phẩm này là biểu tượng túi tiền bằng vàng - hình ảnh quen thuộc đại diện cho sự sung túc.

Các sản phẩm trang sức vàng 24K Kim Ngân ghi dấu ấn bởi kỹ nghệ chế tác tinh xảo, trong đó từng chi tiết kim tiền được xử lý khéo léo giữa bề mặt đánh nhám và đánh bóng giúp các đồng vàng nổi bật rõ nét, tạo hiệu ứng ánh sáng tinh tế, vừa mềm mại vừa sang trọng.

Ngôn ngữ thiết kế hướng tới gu thẩm mỹ của những người trưởng thành tinh tế - không phô trương nhưng vẫn toát lên khí chất quyền quý. Từ nhẫn, khuyên tai đến mặt dây chuyền, trang sức vàng 24K Kim Ngân dễ dàng đồng hành cùng trang phục công sở chỉn chu hay phong cách dạo phố thường ngày, trở thành điểm nhấn thanh lịch trong từng khoảnh khắc, đồng thời là lời cầu chúc về sự bình an trong tài chính, một nền tảng thịnh vượng được bồi đắp kiên trì qua từng năm tháng.

Trong năm Bính Ngọ 2026, những thiết kế trang sức vàng 24K Kim Mã và Kim Ngân không chỉ đóng vai trò là những món trang sức làm đẹp, mà còn trở thành vật phẩm mang theo niềm tin, may mắn, đồng hành cùng mỗi cá nhân và gia đình trên hành trình chinh phục những mục tiêu mới. Sản phẩm đang được phân phối tại các trung tâm trang sức DOJI trên toàn quốc.

