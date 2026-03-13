Gỡ vướng để đẩy nhanh loạt dự án quy mô lớn của T&T Group tại Quảng Trị

Tại buổi làm việc, đại diện T&T Group cho biết, với vị trí nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) cùng hệ thống giao thông quan trọng như Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc - Nam và các cảng biển khu vực miền Trung, Quảng Trị là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng logistics, năng lượng, công nghiệp và đô thị dịch vụ, từng bước trở thành điểm kết nối thương mại và đầu tư của khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group dẫn đầu đoàn làm việc (Ảnh: T&T Group).

Loạt dự án hạ tầng, năng lượng và đô thị quy mô lớn

Theo đại diện T&T Group, tập đoàn này đang triển khai và nghiên cứu, khảo sát nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị và dịch vụ, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Một trong những dự án hạ tầng trọng điểm là Cảng hàng không Quảng Trị. Tính tới tháng 3, tổng khối lượng thi công của dự án đã đạt trên 50%, trong đó sân đỗ máy bay đã hoàn thành; đường cất hạ cánh đạt khoảng 46%; nhà ga hành khách đạt 49%; đài kiểm soát không lưu đạt khoảng 46%.

Song song với công tác thi công, T&T Group đang triển khai lắp đặt các thiết bị bảo đảm hoạt động bay và chuẩn bị các điều kiện vận hành khai thác, bao gồm xây dựng bộ máy tổ chức khai thác, hoàn thiện hệ thống quy trình an toàn - an ninh hàng không và làm việc với các hãng hàng không để xúc tiến mở các đường bay khi dự án hoàn thành.

Phối cảnh sân bay Quảng Trị (Ảnh: T&T Group).

Trên nền tảng hạ tầng sân bay, T&T Group cũng đề xuất phát triển Tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ, trung tâm thương mại tự do, đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị tại khu vực các xã Gio Linh, Cửa Việt, Cồn Tiên và Bến Hải.

Tổ hợp bao gồm các hợp phần như khu công nghiệp hàng không vũ trụ và công nghệ cao, khu đô thị sân bay, khu sân golf, thương mại dịch vụ và công viên chuyên đề, cùng các khu chức năng logistics và dịch vụ hỗ trợ.

Hiện T&T Group đã hợp tác với CPG Corporation (Singapore) - đơn vị tư vấn quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch các tổ hợp công nghiệp hàng không để xây dựng ý tưởng quy hoạch tổng thể cho dự án và đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để cập nhật dự án vào các quy hoạch liên quan.

Trong lĩnh vực năng lượng, T&T Group đang tham gia triển khai và đề xuất nhiều dự án quy mô lớn tại tỉnh Quảng Trị. Nổi bật là Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 tại khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với công suất 1.500MW, tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý quan trọng như bổ sung vào quy hoạch điện, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và hoàn thành thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Các bên liên quan đang tiếp tục đàm phán hợp đồng mua bán điện và triển khai các bước chuẩn bị để tiến tới triển khai dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng và đóng tài chính vào quý IV/2026, khởi công xây dựng vào quý I/2027 và đưa vào vận hành thương mại vào quý IV/2029.

Bên cạnh đó, T&T Group cũng đề xuất nghiên cứu nhiều dự án khác, như Dự án LNG Quảng Trị công suất 1.500MW, theo hướng chuyển đổi từ dự án nhiệt điện than sang sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng; dự án nhà máy điện sinh khối Quảng Bình công suất 50MW.

T&T Group đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 triển khai khoảng 1.000MW điện gió và 500MW điện mặt trời, đồng thời nghiên cứu bổ sung thêm khoảng 1.500MW năng lượng tái tạo vào quy hoạch điện trong thời gian tới.

Buổi làm việc giữa T&T Group và UBND tỉnh Quảng Trị (Ảnh: T&T Group).

Song song với lĩnh vực năng lượng, T&T Group cũng đang triển khai và nghiên cứu một số dự án đô thị và du lịch tại Quảng Trị. Điển hình là Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải tại khu vực Cửa Việt với quy mô 13,45ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.690 tỷ đồng.

Hiện hạ tầng kỹ thuật của dự án đã hoàn thành khoảng 90%, nhiều hạng mục công trình như shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng và các công trình dịch vụ đang được thi công hoàn thiện. Theo kế hoạch, các hạng mục chính của dự án sẽ hoàn thành trong quý III-IV/2026 để đưa vào khai thác.

Ngoài ra, T&T Group cũng nghiên cứu phát triển Khu đô thị phức hợp du lịch nghỉ dưỡng và sân golf Cam Lộ quy mô khoảng 378,88ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng và Khu đô thị phía Đông TP Đông Hà với quy mô khoảng 48,96ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Quyết liệt gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn T&T cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác bàn giao mặt bằng đối với Dự án Cảng hàng không Quảng Trị khi vẫn còn khoảng 25,9ha chưa được bàn giao cho nhà đầu tư.

Tập đoàn kiến nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư trong tháng 3; đồng thời hoàn thiện hạ tầng kết nối phục vụ dự án và cập nhật một số dự án trọng điểm vào các quy hoạch liên quan.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đề xuất tỉnh hỗ trợ tháo gỡ một số vấn đề liên quan đến quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật cũng như tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tiến độ các dự án năng lượng và hạ tầng, đặc biệt là Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng và các dự án năng lượng tái tạo đang được nghiên cứu, triển khai trên địa bàn.

Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển phát biểu (Ảnh: T&T Group).

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển cho biết tập đoàn luôn theo đuổi tinh thần “đã nói là làm, làm là phải ra sản phẩm”, coi đó là trách nhiệm, tâm huyết và uy tín của doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án đầu tư.

Người đứng đầu T&T Group khẳng định, các dự án đang triển khai và đề xuất mới tại Quảng Trị sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp, thương mại, logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm thương mại tự do, qua đó tạo thêm những động lực mới cho phát triển vùng.

“Bằng trách nhiệm, tình cảm và uy tín, chúng tôi cam kết sẽ cụ thể hóa các định hướng và dự án đã đề xuất tại Quảng Trị. T&T Group mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của tỉnh trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các dự án sớm được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, doanh nhân Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh.

Ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn T&T trong việc nghiên cứu, đề xuất nhiều dự án quy mô lớn trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, các dự án được triển khai sẽ góp phần quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh phát biểu tại sự kiện (Ảnh: T&T Group).

Liên quan đến các nhóm kiến nghị, đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Trong đó, khẩn trương rà soát, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quảng Trị, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án.

Đối với dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành công tác tính tiền thuê đất, làm cơ sở để chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét các đề xuất của T&T Group trong việc triển khai các dự án mới trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn T&T chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong quá trình nghiên cứu, khảo sát các dự án đầu tư.