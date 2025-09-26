Gỡ vướng chuyển đổi tài khoản giao thông nhờ giải pháp của Viettel Money và ePass

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ về thanh toán điện tử trong giao thông đường bộ, kể từ ngày 1/10, chủ ô tô buộc phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí hiện hành sang tài khoản giao thông kết nối trực tiếp với các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể đi qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Hiện cả nước có khoảng 5,8 triệu phương tiện đăng ký sử dụng dịch vụ thu phí tự động (ePass, VETC), tương đương gần 100% số ô tô. Tuy vậy, số tài khoản giao thông được chuyển đổi mới chỉ đạt khoảng 3 triệu.

Theo các nhà cung cấp dịch vụ, nguyên nhân chủ yếu của việc chậm chuyển đổi này là nhiều chủ xe chưa thực sự quan tâm, chưa có nhu cầu đi qua trạm thu phí, hoặc còn gặp vướng mắc khi liên kết với tài khoản ngân hàng.

So với tài khoản thu phí trước đây – vốn chỉ là tài khoản nội bộ do nhà cung cấp ETC quản lý – tài khoản giao thông mang lại nhiều lợi ích rõ rệt: tốc độ xử lý giao dịch nhanh hơn, hạn chế lỗi nạp sai, đảm bảo xác thực chính chủ và cho phép nạp/rút tiền linh hoạt.

Quan trọng hơn, tài khoản này mở rộng chức năng thanh toán cho người dân. Nếu trước kia tiền trong tài khoản chỉ dùng để chi trả phí không dừng, thì nay có thể thanh toán thêm nhiều dịch vụ giao thông khác như gửi xe, xăng dầu, sân bay hay đăng kiểm.

Việc chuyển đổi cũng giúp người dân chủ động hơn trong việc quản lý và kiểm soát dòng tiền của mình.

Viettel Money - ứng dụng tài chính số của Viettel - hiện là một trong ba phương án thanh toán đạt chuẩn để người dùng ePass chuyển đổi tài khoản giao thông theo quy định mới, bên cạnh thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard, JCB, Amex) và ví VETC.

Viettel Money hỗ trợ chức năng thanh toán ETC đạt tiêu chuẩn về tốc độ như Chính phủ yêu cầu, đồng thời mang tới hơn 350 dịch vụ tiện ích cho khách hàng ngay trên một ứng dụng (Ảnh: Viettel Money).

Ứng dụng này có thể đáp ứng tiêu chuẩn xử lý giao dịch ETC dưới 200 mili-giây, đảm bảo xe qua trạm nhanh chóng và không bị gián đoạn. Nhờ tích hợp sẵn trong ePass và sự liên thông trong toàn bộ hệ sinh thái Viettel, quá trình chuyển đổi được vận hành trơn tru, an toàn và thuận tiện.

Một điểm cộng nổi bật của giải pháp Viettel Money khi liên kết với ePass là tính năng “Ví trả sau” cho phép đi “qua trạm trước, thanh toán sau”, giảm áp lực nạp tiền ngay lập tức, đặc biệt hữu ích khi người dùng quên nạp tiền hoặc số dư chưa đủ.

Người dùng cũng được miễn phí 100% các thao tác liên kết, nạp tiền và giao dịch. Mọi dữ liệu được bảo mật bằng công nghệ eKYC đạt chứng chỉ quốc tế ISO 30107-3 cấp độ 2, giúp kiểm soát chặt chẽ lịch sử giao dịch và hạn chế tối đa rủi ro trừ tiền ngoài ý muốn.

Quá trình liên kết ePass với Viettel Money để chuyển đổi tài khoản giao thông chỉ mất chưa đầy 5 phút, giúp người dùng dễ dàng thực hiện và an tâm sử dụng.

Nhờ sự chủ động và tiên phong trong công nghệ, Viettel Money đang trở thành giải pháp thanh toán số đáng tin cậy, đồng hành cùng người dân trong lộ trình số hóa giao thông.