Giữa lùm xùm heo bệnh, C.P Việt Nam vẫn đạt 2 tỷ USD doanh thu

C.P. Foods (CPF), công ty mẹ của C.P. Việt Nam, vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025. Theo báo cáo, C.P. Foods đạt doanh thu 291,8 tỷ baht (khoảng 8,99 tỷ USD) ở quy mô toàn cầu. 3 thị trường Thái Lan, Việt Nam, và Trung Quốc dẫn đầu về doanh thu, chiếm 64% tổng doanh thu toàn cầu của Tập đoàn.

C.P Việt Nam thu về gần 2 tỷ USD sau nửa đầu năm

Riêng thị trường Việt Nam, doanh thu của C.P. Foods trong quý II/2025 đạt 26,2 tỷ baht, tương đương 21.200 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Việt Nam là thị trường duy nhất suy giảm, trong khi doanh thu tại các nước khác vẫn tăng trưởng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của C.P. Foods tại Việt Nam giảm 15% so với cùng kỳ còn 53,8 tỷ baht, tương đương 43.600 tỷ đồng (gần 2 tỷ đôla). Trong đó, doanh thu của C.P. Foods Việt Nam phần lớn nhất đến từ chăn nuôi với 36,4 tỷ baht, tương đương 29.500 tỷ đồng.

Còn mảng thức ăn chăn nuôi đạt 13,1 tỷ baht, tương đương 10.600 tỷ đồng và thực phẩm đạt 4,2 tỷ baht, tương đương 3.400 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của C.P. Foods (Nguồn: C.P. Foods).

C.P sớm có mặt tại Việt Nam từ năm 1988 và tới nay đã xây dựng một “đế chế” trong ngành chăn nuôi. Trong đó, C.P. Việt Nam được cấp giấy phép đầu tư vào năm 1993 với hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2008, Công ty TNHH Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính của C.P. Foods, Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn nhất của tập đoàn trong năm 2024. Doanh thu từ Việt Nam chiếm khoảng 21% tổng doanh thu, tương đương 122 tỷ baht.

Thống kê của AgroMonitor tại tháng 6/2025, C.P Việt Nam đang là doanh nghiệp có đàn heo nái lớn nhất tại cả hai miền Nam và Bắc. Hoạt động theo mô hình liên kết hộ nông dân, sở hữu số đàn nái tại thời điểm tháng 6/2025 của doanh nghiệp này lên tới gần 350.000 con, tức tương đương hơn 16% tổng đàn nái toàn quốc.

Công ty mẹ tại Thái Lan cũng đang đẩy nhanh kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của C.P. Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông hồi tháng 3, CEO công ty cho biết sau nhiều năm chờ đợi, công ty đã sẵn sàng khởi động quá trình IPO ngay khi được cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép.

Dù vậy, trước khi kế hoạch lớn được thực hiện, C.P. Việt Nam vừa vướng phải lùm xùm lớn liên quan đến an toàn thực phẩm.

Lùm xùm liên quan đến heo bệnh

Đầu tháng 6 vừa qua, thị trường thịt tại Việt Nam dậy sóng trước vụ việc tài khoản mạng xã hội của ông L.Q.N (nhân viên cũ của C.P Việt Nam) đăng tải các hình ảnh heo bệnh lên mạng xã hội.

Phản hồi thông tin này, C.P. Việt Nam cho biết, hình ảnh con heo có dấu hiệu bị bệnh được chụp tại khu vực kiểm soát động vật sau giết mổ của một cơ sở gia công thuê. Công ty khẳng định, lô heo có dấu hiệu bất thường đã bị loại bỏ và không đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hình ảnh trên mạng xã hội thể hiện heo bệnh được cho là chụp ở thời điểm địa chỉ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (Ảnh từ Facebook: J.L.).

Ngay sau đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn chính thức gửi tới Bộ Công an, đề nghị Bộ Công an điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam bán thịt heo bệnh.

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định xử phạt hơn 100 triệu đồng đối với 3 cửa hàng CP Fresh Shop thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam. Nguyên nhân là các cơ sở này kinh doanh thực phẩm khi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.

Vào tháng 7, C.P. Việt Nam phát đi thông báo chính thức khẳng định không vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà tại thị trường Sóc Trăng, sau khi có kết luận điều tra từ Công an tỉnh Sóc Trăng.