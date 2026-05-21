Giữa lùm xùm 7 lãnh đạo cùng bị khởi tố, PC1 báo lãi đột biến

Sau 2 lần bị nhắc nhở chậm công bố thông tin, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2026.

PC1 ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.170 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng xây lắp, cung cấp thiết bị điện đóng góp lớn nhất với doanh thu 957 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Mảng bất động sản mang về 177 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lĩnh vực bất động sản dân dụng tiếp tục ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng. Trước đó vào quý I/2025, dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tăng vọt lên 184 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ, do công ty mẹ đã hoàn tất thanh lý khoản đầu tư vào một công ty liên kết, mang về khoản lãi 120 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn ghi nhận khoản lãi tiền gửi và cho vay hơn 56 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, PC1 lãi ròng 181 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản công ty đạt hơn 24.800 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Lượng tiền và tiền gửi hơn 5.600 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh 46%, chủ yếu ở các dự án Thủy điện Bảo Lạc A (652 tỷ đồng), Thủy điện Thượng Hà (388 tỷ đồng), KCN NHIZ Giai đoạn 2 (307 tỷ đồng) và Nhà máy sản xuất kết cấu thép Quốc tế (303 tỷ đồng).

Về nợ phải trả, công ty đang ghi nhận tổng dư nợ 15.800 tỷ đồng, chiếm hơn 63% tổng nguồn vốn.

Sau gần nửa tháng cổ phiếu có giao dịch đáng chú ý, PC1 vừa công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp để điều tra các hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Có 7 cá nhân bị khởi tố, tạm giam, bao gồm ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 và ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1.

Trước sự cố trên, cổ phiếu PC1 liên tục giảm từ 31.000 đồng/cổ phiếu xuống mức 17.650 đồng/cổ phiếu, vốn hoá “bốc hơi” hơn 5.700 tỷ đồng. Dữ liệu giao dịch cho thấy sự bán tháo đồng loạt của nhiều quỹ lớn.