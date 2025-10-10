Giảm thuế xuất khẩu xuống 0% với vàng trang sức, kỹ nghệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 260/2025 sửa đổi thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi tại Nghị định 26/2023. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (10/10).

Theo đó, Chính phủ giữ nguyên mức thuế 0% đối với mặt hàng đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác, và đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý xuất khẩu.

Đáng chú ý, Chính phủ cho phép giảm thuế xuất khẩu đồ trang sức và các bộ phận của đồ trang sức bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý từ 1% xuống còn 0%.

Đối với đồ kỹ nghệ vàng hoặc bạc và các bộ phận của đồ kỹ nghệ vàng bạc, bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý, Nghị định giữ nguyên thuế suất thuế xuất khẩu ở mức 0%; còn đồ kỹ nghệ bằng kim loại quý khác thì giảm từ 1% xuống còn 0%.

Các sản phẩm khác bằng vàng hoặc bạc cũng được giảm thuế suất thuế xuất khẩu từ 1% xuống còn 0%.

Vàng nhẫn được trưng bày tại cửa hàng vàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế này là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng cạnh tranh. Việc này còn góp phần chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng trong bối cảnh nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế, giá tăng cao.

Mức thuế mới (0%) nằm trong khung thuế suất của các nhóm hàng vàng trang sức, mỹ nghệ (0-10%) và phù hợp với các nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất.

Cũng từ ngày 10/10, Nghị định số 232/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức.

Trước đây Nhà nước độc quyền vàng miếng, nay Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.

Ngân hàng, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có giấy phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này. Họ cũng phải đáp ứng điều kiện về vốn, với doanh nghiệp là từ 1.000 tỷ đồng trở lên, ngân hàng có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên.