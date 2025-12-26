Giải pháp P2MS của TECHPRO Smart City đạt giải thưởng Thành phố thông minh 2025

Ngày 23/12, Công ty TNHH Công nghệ Thành phố thông minh TECHPRO (TECHPRO Smart City) vượt qua 2 vòng thẩm định để được vinh danh ở hạng mục Công nghệ cho cuộc sống thông minh và đô thị thông minh tại Vietnam Smart City Award 2025 .

Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 (Vietnam Smart City Award 2025) là chương trình thường niên do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, nhằm lựa chọn, vinh danh các doanh nghiệp và tổ chức có đóng góp tích cực trong việc nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp phục vụ xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam.

Hạng mục Công nghệ cho cuộc sống thông minh và đô thị thông minh ghi nhận các giải pháp đáp ứng những tiêu chí: tính độc đáo và sáng tạo, hiệu quả triển khai thực tế, tác động xã hội và tính bền vững, cùng khả năng thương mại hóa và mở rộng trên thị trường.

Việc TECHPRO Smart City được trao giải cho thấy năng lực công nghệ và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh - một trong những trụ cột quan trọng của đô thị thông minh.

Ông Đinh Văn Hùng - Giám đốc TECHPRO Smart City - nhận giải thưởng (Ảnh: TECHPRO Smart City).

P2MS: Giải pháp quản lý tuần tra và tài sản chủ động

P2MS (Proactive Patrol & Asset Monitoring Solution) là giải pháp phần mềm quản lý tuần tra và giám sát an ninh do TECHPRO nghiên cứu và phát triển, nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong công tác an ninh và quản lý tài sản tại các khu đô thị, tòa nhà, nhà máy và khu công nghiệp.

Khác với các phương thức tuần tra truyền thống, P2MS được xây dựng như một nền tảng quản lý an ninh tổng thể, cho phép đơn vị vận hành kiểm soát toàn bộ quy trình tuần tra trên môi trường số. Thông qua hệ thống quản trị tập trung và ứng dụng di động có thể lập kế hoạch tuần tra, giám sát việc thực hiện, ghi nhận sự cố và đánh giá hiệu quả vận hành theo thời gian thực.

Giải pháp tích hợp các công nghệ số như Cloud, GPS, RFID, QR Code, bản đồ số và AI, giúp minh bạch hóa hoạt động tuần tra, xác thực vị trí làm việc của lực lượng bảo vệ và thu thập dữ liệu phục vụ phân tích, điều phối an ninh. Nhờ đó, P2MS góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao tính chủ động trong giám sát và tối ưu nguồn lực vận hành.

Tính đến nay, P2MS đã ghi nhận nhiều phản hồi khả quan từ dự án đang triển khai chính thức và giai đoạn dùng thử. Giải pháp hiện được ứng dụng tại nhiều loại hình khác nhau như khu công nghiệp, nhà máy, tòa nhà, khu nghỉ dưỡng và các công ty dịch vụ bảo vệ... cho thấy tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong thực tế.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, P2MS còn góp phần nâng cao mức độ an toàn, minh bạch và chất lượng sống, phù hợp với định hướng phát triển đô thị thông minh và bền vững tại Việt Nam.

P2MS là giải pháp quản lý tuần tra và tài sản chủ động (Ảnh chụp màn hình).

TECHPRO Smart City là doanh nghiệp được thành lập từ năm 2024, là công ty thành viên của Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ TECHPRO. Trước khi chính thức hoạt động với tư cách pháp nhân độc lập, TECHPRO Smart City là trung tâm kinh doanh trực thuộc công ty mẹ.

Với nền tảng hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh và giải pháp quản lý tòa nhà, đội ngũ TECHPRO Smart City đã triển khai nhiều dự án, tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong ngành. Doanh nghiệp không chỉ cung cấp giải pháp công nghệ, mà còn chú trọng tư vấn chuyên sâu, giúp khách hàng xác định đúng nhu cầu cốt lõi và tối ưu chi phí đầu tư.

TECHPRO Smart City nhận giải "Công nghệ cho cuộc sống thông minh" tại Vietnam Smart City Awards 2025 (Ảnh: TECHPRO Smart City).

Nhờ khả năng tích hợp hệ thống và định hướng đồng hành lâu dài, TECHPRO Smart City từng bước xây dựng các giải pháp an ninh tổng thể, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.