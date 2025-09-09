Giải pháp chuỗi cung ứng đột phá, hỗ trợ doanh nghiệp Việt từ Protus Group

Sự kiện "Diễn đàn Giao lưu Doanh nghiệp Singapore - TPHCM", do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) tổ chức tại Singapore, quy tụ nhiều khách mời như đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM, cùng nhiều doanh nghiệp hàng đầu như Protus Group. Các bên đã thảo luận sâu rộng về hợp tác kinh tế hai chiều, đồng thời định hướng nâng cấp ngành công nghiệp, mở lối cho những dự án hợp tác tiềm năng sắp tới.

Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Singapore và TPHCM tổ chức tại Singapore, 28/8 (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại sự kiện, bà Amy Wee - Trưởng đại diện SBF phụ trách thị trường Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam - nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược trong kinh tế thương mại giữa Singapore và Việt Nam. Bà kỳ vọng doanh nghiệp hai nước sẽ đẩy mạnh liên kết, cùng tận dụng và lan tỏa các cơ hội phát triển mới.

Là doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực giải pháp chuỗi cung ứng, ông Gao Minghui - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Protus Group - được mời trình bày tham luận chính, thu hút sự chú ý từ lãnh đạo và giới kinh doanh. Ông Gao phân tích, Singapore đang dẫn đầu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, trong khi Việt Nam nổi bật là thị trường sản xuất - tiêu dùng sôi động nhất ASEAN với tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

"Giai đoạn bứt phá luôn kèm theo hai áp lực lớn: dòng tiền eo hẹp và doanh số bị giới hạn. Protus nổi trội ở khả năng tạo đà, giúp doanh nghiệp giữ vững nhịp độ tăng trưởng vượt bậc", ông Gao khẳng định.

Ông Gao Minghui trao đổi cùng lãnh đạo và doanh nghiệp tại hội nghị Singapore - Việt Nam (Ảnh: BTC).

Không chỉ lý thuyết suông, ông Gao còn dẫn chứng qua các ví dụ thực tế, minh họa cách Protus hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phá vỡ nút thắt, vượt ngưỡng tăng trưởng để vững bước tiến lên. Theo đại diện Protus, nhà máy chế biến tinh bột sắn lớn tại Kon Tum, từng tiếp nhận lượng đơn hàng khổng lồ từ tập đoàn Trung Quốc nhưng phải từ chối phần lớn do hạn chế thu mua nguyên liệu sắn tươi, dẫn đến mất cơ hội tăng trưởng.

Sự can thiệp từ Protus, không chỉ đảm nhận thu mua trực tiếp để ổn định nguồn cung, mà còn tái cấu trúc toàn bộ chuỗi cung ứng, giúp nhà máy vận hành tối đa công suất. Chỉ sau một năm, quy mô sản xuất lẫn doanh thu đã tăng gấp 5 lần - con số ấn tượng, chứng minh Protus giúp doanh nghiệp Việt phá bỏ rào cản cốt lõi, tối ưu hóa tiềm năng thị trường và củng cố vị thế cạnh tranh.

Đại diện Protus Group và các đối tác tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Tổng kết tham luận, ông Gao Minghui nhấn mạnh: "Với trụ sở chính tại Singapore, Protus sở hữu tầm nhìn toàn cầu và lợi thế từ trung tâm tài chính hàng đầu. Đồng thời, chúng tôi đã gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam, đạt được các mô hình thành công điển hình. Sự hòa quyện giữa yếu tố toàn cầu và bản địa tạo nên sức mạnh kép độc đáo, giúp Protus xây dựng giải pháp riêng biệt, thúc đẩy doanh nghiệp Việt khai thác tối đa năng lực sản xuất, đẩy mạnh tăng trưởng và hiện đại hóa ngành công nghiệp".

Protus Group thành lập năm 2013 với sứ mệnh phát triển giải pháp chuỗi cung ứng quốc tế hiệu quả, bền vững. Đến nay, tổng giá trị giao dịch toàn cầu vượt 20 tỷ USD. Năm 2024, Protus hợp tác liên doanh chiến lược với Tập đoàn Sunwah Hong Kong, mở chương mới trong hành trình tiên phong mô hình chuỗi cung ứng hiện đại, đột phá.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Protus Group tại Singapore (Ảnh: BTC).

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Protus Group cho biết, Protus coi Việt Nam như mắt xích chiến lược trong bản đồ phát triển toàn cầu. Từ năm 2021, Protus đã đồng hành cùng hàng chục doanh nghiệp Việt ở các lĩnh vực then chốt như nhựa - hóa chất, bao bì giấy, chế biến nông sản sâu, vật tư y tế, kim loại màu và hàng tiêu dùng. Đến nay, tổng giá trị hỗ trợ vượt 30 triệu USD, giúp giải quyết thách thức cốt lõi từ thu mua nguyên liệu, chu kỳ công nợ, thanh toán biên giới đến mở rộng thị trường. Những giải pháp này không chỉ tối ưu nguồn lực mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu cho doanh nghiệp Việt.

Sự kiện không chỉ góp phần khắc họa thành tựu hợp tác Việt Nam - Singapore mà còn mở lối mới cho quan hệ công nghiệp chiến lược hai bên.

Ông Gao Minghui khẳng định: "Với nền tảng quốc tế và lợi thế kết nối Singapore, Protus cam kết đồng hành sát sao tại Việt Nam, xây dựng hệ sinh thái hợp tác cùng có lợi, giải phóng tiềm năng doanh nghiệp, góp phần đưa kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển khu vực".