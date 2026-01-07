Giải mã ý nghĩa biểu tượng “mặt trời lệch” trên logo mới của Vietravel

Dừng chân chờ đèn đỏ trong những ngày gần đây, nhiều người đi đường có thể quan sát logo mới mang dấu “mặt trời lệch” của Vietravel trên các bảng quảng cáo lớn từ ngã tư phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), giao lộ Trần Duy Hưng (Hà Nội), đến Quảng trường 2/4 (Nha Trang)… Sảnh chờ nhiều trung tâm thương mại, từ Vincom đến Gigamall cũng phủ kín biểu tượng thương hiệu mới.

Logo Vietravel với dấu “mặt trời lệch” xuất hiện trên loạt bảng quảng cáo trung tâm (Ảnh: Vietravel).

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng dành ra sự quan tâm đến hình ảnh “mặt trời lệch” của Vietravel. Với những khách hàng của thương hiệu lữ hành quốc dân này, họ nhận ra ngay những thay đổi nhỏ trong logo mới.

Hình ảnh logo Vietravel được cộng đồng mạng chia sẻ trên các nền tảng xã hội (Ảnh: Vietravel).

Chị Tú Mai (36 tuổi), một tín đồ xê dịch đã khoe các món đồ “merchandise” (balo rút, ví passport, túi tote, gối cổ máy bay, sổ tay, bình giữ nhiệt…) kỷ niệm của Vietravel sau nhiều lần du lịch cùng thương hiệu để tìm ra điểm khác biệt với logo cũ.

Chị Tú Mai cho hay: “Nhìn logo mới là thấy ngay được sự khác biệt. Dấu chấm trên chữ “i” hơi hướng lên trên nhìn không quen mắt nhưng thấy khá thích thú”.

Ngay khi phát hiện ra đổi khác trên logo thương hiệu, hình ảnh “mặt trời lệch” là một chi tiết nhỏ nhưng tạo cảm giác ấn tượng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Đại diện Vietravel cho biết, hình ảnh “mặt trời lệch” thiên về chủ ý thiết kế hơn. Thương hiệu lựa chọn phá vỡ giới hạn, đi ngược lại với các chuẩn thiết kế cân bằng phổ biến, thường khi đó họ gửi gắm thông điệp lớn lao và quyết tâm mạnh mẽ về một cuộc đại hành trình mới sắp mở ra.

Biểu tượng “mặt trời lệch” là chủ ý sáng tạo nhằm tạo cảm giác chuyển động và năng lượng đi lên (Ảnh: Vietravel).

Artist Trần Huy Phụng (PunArt) bày tỏ sự thích thú với chi tiết này: “Dấu chấm lệch, không hoàn hảo mới tạo ra khoảng thở cho sáng tạo. Độ xê dịch có chủ ý và được tính toán vừa đủ để tạo cảm giác mặt trời đang chuyển động đi lên, như mặt trời mọc vươn cao trên đỉnh núi, có thể biểu đạt cho khát vọng lớn của thương hiệu”.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel - gần đây cũng chia sẻ nhiều về khát vọng đưa thương hiệu lữ hành quốc dân vươn tầm toàn cầu, đồng thời hé lộ ý nghĩa biểu tượng Mặt trời trong nhận diện mới: hình ảnh vầng dương tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời du lịch Việt Nam, đánh dấu chặng đường 30 năm đồng hành bền bỉ cùng triệu người Việt.

“Với tôi, giai đoạn này chính là khởi nghiệp lần thứ hai - khởi nghiệp trong chính lòng doanh nghiệp. Sau 10 năm cổ phần hóa, Vietravel đã hoàn tất chặng đường sức trẻ vươn lên, mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành du lịch. Giai đoạn 2025-2035 sẽ là hành trình trưởng thành của tuổi 30, đưa Vietravel từ một công ty Việt Nam vươn lên tầm vóc quốc tế”, ông Kỳ chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ gọi giai đoạn hiện tại là khởi nghiệp lần thứ hai - cột mốc đánh dấu ý chí bền bỉ và tầm nhìn dài hạn của Vietravel sau 30 năm (Ảnh: Vietravel).

Sau khi Vietravel công bố nhận diện mới vào ngày 20/12/2025, biểu tượng “mặt trời” trong logo đã góp phần lan tỏa thông điệp, tinh thần và định hướng mới mà hãng lữ hành gửi gắm trong lần thay đổi này.

Vietravel là Thương hiệu Quốc gia, 13 năm liên tiếp nhận Giải thưởng “Du lịch Thế giới - World Travel Awards” (2013-2025) và chiến thắng nhiều năm liền ở hạng mục cấp quốc tế “Nhà điều hành tour du lịch trọn gói hàng đầu thế giới”.

Hiện nay, hệ thống Vietravel có trụ sở tại TPHCM cùng hơn 40 chi nhánh, văn phòng khắp ba miền và cả nước ngoài.