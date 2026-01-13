Giải mã WiNX

Theo đó, khi chọn mua một số sản phẩm quen thuộc trong căn bếp hàng ngày như nước mắm Nam Ngư, Đệ Nhị hay tương ớt CHIN-SU, khách hàng quét mã QRCode trên vỏ chai, đăng ký trở thành thành viên WiNX, nhận ngay 10% điểm thưởng tích lũy và voucher trị giá 20.000 đồng để mua sắm các sản phẩm nhãn hiệu Masan.

Những lợi ích này được tích hợp trực tiếp vào trải nghiệm mua sắm, khiến nhiều người tiêu dùng cảm nhận rõ ràng rằng việc mua sắm của mình “được cộng thêm” một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Dấu hiệu WiNX và trải nghiệm quét mã này hiện đã được triển khai rộng rãi tại hơn 345.000 cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp ngay tại những điểm mua sắm quen thuộc hàng ngày.

Người tiêu dùng quét mã tham gia chương trình của WiNX tại siêu thị (Ảnh: Masan).

WiNX nhanh chóng được nhận ra bởi dấu hiệu này xuất hiện ở đúng nơi người tiêu dùng thường xuyên lui tới, gắn liền với những sản phẩm quen thuộc trong bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày, không chỉ trong dịp Tết. Đơn giản nhưng mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, xuất hiện đúng dịp Tết đến xuân về, WiNX mang đến một niềm vui nhỏ, thêm giá trị, thêm thú vị trong trải nghiệm mua sắm thời công nghệ.

Bên cạnh đó, WiNX triển khai chương trình “Tết Masan - Tết vàng đủ vị”, diễn ra từ 1/1 đến 28/2, với sự tham gia của nhiều thương hiệu quen thuộc trong hệ sinh thái Masan như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Wake-up, NET, WinEco, MEATDeli, WinMart…

Người tiêu dùng quét mã nhận ưu đãi (Ảnh: Masan).

Người tiêu dùng khi mua sắm ở các điểm bán lẻ có dấu hiệu WiNX có thể quét mã ngay để nhận về nhiều ưu đãi hấp dẫn tại hơn 345.000 cửa hàng tạp hóa, hơn 4.500 cửa hàng WinMart/WinMart+ và gần 130 siêu thị, đại siêu thị WinMart trên toàn quốc.