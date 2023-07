Giải mã lý do đưa điều hòa Casper Việt Nam lên vị trí số một thị phần tại Việt Nam

Để đạt được thành công này, Casper đã trải qua một chặng đường dài đầy chông gai nhưng luôn nỗ lực không ngừng và phát triển mạnh mẽ.

Tập trung phân khúc bình dân

Thị trường điều hòa tại Việt Nam tiềm năng với hơn 100 triệu dân, cùng nhu cầu lớn đối với thiết bị làm mát do đặc điểm khí hậu nhiệt đới. Tuy vậy, từ năm 2015 trở về trước, 90-95% điều hòa tiêu thụ ở Việt Nam đều là thương hiệu hàng đầu như Panasonic, Daikin, Toshiba, Sharp,…

Các sản phẩm điện tử của Casper đều được sản xuất và lắp ráp theo các tiêu chuẩn quốc tế, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng (Ảnh: Hồng Châu).

Khi đó, ông Nguyễn Viết Chung, Tổng Giám đốc Casper Việt Nam, đặt câu hỏi: "Họ đang phục vụ tầng lớp có thu nhập cao chiếm tỉ lệ không cao trong xã hội, phần đông những người còn lại với thu nhập trung bình hơn thì họ mua ở đâu? Làm sao một người công nhân thu nhập 7-8 triệu/tháng có thể mua được chiếc điều hòa 8-10 triệu đồng? Trong khi, mua xong lắp đặt ống đồng, chi phí có thể phát sinh khoảng một triệu nữa mới có thể đưa vào sử dụng được".

Năm 2016, Casper bắt đầu những bước đi đầu tiên vào thị trường Việt Nam. Khi nhận thấy được phân khúc thị trường lớn mà các hãng điều hòa khác bỏ quên, chính là đa số người dân có thu nhập trung bình, Casper nhanh chóng tham gia dòng sản phẩm điều hòa với mức giá phù hợp, công nghệ hiện đại cùng những ưu điểm nổi bật.

Sau này, trong các câu chuyện chia sẻ với báo giới, ông Nguyễn Viết Chung, Tổng Giám đốc Casper Việt Nam thường nhớ lại lý do khiến Casper quyết liệt ngay từ những bước chân đầu tiên: "Ngành điều hòa mà Casper gia nhập cách đây hơn 6 năm ai cũng thấy là đại dương đỏ. Rất nhiều thương hiệu lớn trên toàn cầu đã vào Việt Nam nhưng họ chỉ tập trung vào những người có khả năng chi trả cao, còn phân khúc bình dân đang bị bỏ ngỏ. Đó chính là đại dương xanh rộng lớn, khoáng đạt bên trong đại dương đỏ".

Các sản phẩm điều hòa của Casper nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của người dùng khi mang trong mình sứ mệnh "sinh ra để tới tay người tiêu dùng". Nếu trước kia, một sản phẩm điều hòa có giá 11-12 triệu đồng với thời gian bảo hành 3-5 năm thì từ khi Casper tham gia thị trường Việt Nam, một chiếc điều hòa Casper được trang bị công nghệ Inverter có mức giá phù hợp 6-7 triệu đồng.

Hơn thế, Casper còn triển khai chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 1 năm. Bước đi táo bạo này khẳng định cam kết của Casper về chất lượng sản phẩm, cũng như quyết tâm sẽ đưa điều hòa Casper trở thành thương hiệu "quốc dân" tại Việt Nam.

Các sản phẩm điều hòa Casper sở hữu thiết kế đẹp, từng bộ phận chi tiết đều được các kỹ sư của hãng chau chuốt, tích hợp công nghệ hiện đại như Inverter, làm mát nhanh turbo, đáp ứng đúng nhu cầu của đại đa số người dân tại Việt Nam.

Các sản phẩm từ Casper đã lột tả hình ảnh của chính thương hiệu, được người dùng đánh giá trẻ trung, hiện đại, tươi mới gần gũi, bảo chứng về chất lượng và dịch vụ. Theo khảo sát, 98% khách hàng hài lòng với các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng của Casper Việt Nam.

Điều hòa Casper và sứ mệnh chinh phục thị trường Việt Nam (Ảnh: Đoàn Trung Nam).

Nhờ đó, chỉ sau 3 năm kể từ khi bắt đầu kinh doanh sản phẩm điều hòa đầu tiên, Casper lọt vào top 3 thương hiệu điều hòa quốc tế có lượng tiêu dùng cao nhất tại Việt Nam.

Đối với ngành hàng tivi, Casper Việt Nam chỉ mất đúng 2 năm để đạt thị phần đáng kể, trở thành một trong 5 thương hiệu tivi lớn có lượng tiêu thụ nhiều nhất.

Năm 2021, Casper Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh thị trường bằng cách ra mắt thêm các sản phẩm tủ lạnh, máy giặt... tại thị trường Việt Nam Các dòng sản phẩm này cũng nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Riêng điều hòa, Casper đã vươn lên chiếm vị trí số một về thị phần tại Việt Nam trong tháng 5/2023.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Casper Việt Nam cho biết: "Casper Việt Nam luôn nỗ lực ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, ngày mai hơn ngày hôm nay. Danh hiệu này mà hãng có được do người tiêu dùng và thị trường quyết định".

Khách hàng là trung tâm

Theo khảo sát của phóng viên tại một số siêu thị điện máy, mùa hè này, các dòng điều hòa Casper luôn nhận được sự quan tâm lớn của người dùng, nhờ có mức giá phù hợp, công nghệ hiện đại như Inverter tiết kiệm điện, cung cấp khí tươi hay chính sách bảo hành máy nén lên đến 12 năm - điều mà chỉ duy nhất sản phẩm điều hòa Casper có trên toàn thị trường.

Trong suốt 8 năm qua, Casper Việt Nam đã luôn kiên trì lắng nghe thị trường, để rồi cho ra mắt những sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, dịch vụ vượt trội... từng bước chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng trên cả nước.

Người dùng có thể gọi điện lên tổng đài 1800-6644, phục vụ 24/7 (miễn phí) để tham khảo các sản phẩm, thông tin bảo hành hay được đội ngũ chăm sóc khách hàng giải đáp những vấn đề trong quá trình sử dụng các thiết bị của hãng.

Giờ đây, Casper Việt Nam là công ty có doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng, mở rộng mạng lưới đại lý, nhà phân phối và dịch vụ lên tới hơn 10.000 điểm, cùng với 3 chi nhánh lớn trên toàn quốc.

Các sản phẩm của Casper đều thấm nhuần triết lý "Less for More", khi luôn hiện thực hóa giá trị và mục tiêu của mình để mang lại những trải nghiệm tốt nhất, giúp mọi gia đình tận hưởng và thêm yêu quý từng giây phút cùng nhau.

Điển hình như dòng điều hòa GC, một trong những sản phẩm chủ đạo của hãng với tính năng tiết kiệm điện chỉ từ 4.000 đồng/đêm, công nghệ làm lạnh nhanh turbo, chức năng tự làm sạch, cơ chế bảo vệ an toàn kép phát hiện rò rỉ thông minh, tự khởi động lại khi có điện… đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình khi sử dụng. Dòng sản phẩm điều hòa GC nhanh chóng được người dùng tin tưởng và lắp đặt trong gia đình.

Giá trị Casper Việt Nam đem lại không chỉ dừng lại ở sản phẩm, ở doanh số bán hàng, hay thị phần trên một lãnh thổ. Đó là nét đẹp nhân văn được thể hiện thông qua những khát vọng của Casper, khi mang những chiếc điều hòa có công nghệ hiện đại, chất lượng tốt, với một giá thành hợp lý đến mọi người dân, cho dù họ là ai. Nhờ đó, điều hòa Casper ở Việt Nam đã làm được nhiều điều mà những thương hiệu đi trước chưa thể.