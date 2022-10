Giải golf gắn kết cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam

Giải golf "Keieijuku Business Golf Championship 2022" là mùa giải đầu tiên được tổ chức tại sân golf Long Biên Golf Club, Hà Nội. Sự kiện quy tụ gần 100 golf thủ là thành viên cộng đồng Keeijuku và khách mời. Đây là dịp gắn kết, giao thương giữa các doanh nghiệp với đối tác và khách hàng, lan tỏa tinh thần cùng nhau xây dựng một cộng đồng tử tế, văn minh hơn.

Ban tổ chức chụp ảnh cùng đại diện Đại sứ quán Nhật, chuyên gia Jica và các đối tác khách mời .

Tại giải đấu, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó ban tổ chức chia sẻ: "Hơn 10 năm qua, cộng đồng Keiejuku Việt Nam đã ra đời với nhiều cựu học viên các khóa học thuộc chương trình liên kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, nhằm ươm mầm một lớp doanh nhân, doanh nghiệp, hướng đến sự kết nối, giao lưu rộng mở hơn. Khi đó mục tiêu lợi nhuận của mỗi doanh nghiệp được xem là phần thưởng từ cộng đồng dành cho những nỗ lực, tâm huyết của mỗi doanh nghiệp, giúp giải quyết những vấn đề đã hoặc mới phát sinh của cộng đồng. Nhờ tinh thần và triết lý đó, cộng đồng Keieijuku Việt Nam ngày một lớn mạnh. Các golfer trong cộng đồng Keieijuku Việt Nam cũng gắn kết, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với nhau".

Kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm các thương hiệu cộng đồng Keieijuku.

Sau một ngày tranh tài, giải golf "Keieijuku Business Golf Championship 2022" đã trao cho những golf thủ đạt thành tích cao tại 4 bảng A-B-C và bảng nữ. Giải Nearest to the Pin, giải Longest Driver (dành cho nữ và nam). Trong đó, golfer Mai Thế Truyền Kei5 Hải Phòng đã xuất sắc vượt qua gần 100 golf thủ khác để đạt giải Best Gross.

Năm 1998, Việt Nam và Nhật Bản ký Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa hai quốc gia. Năm 2000, dự án xây dựng hai Trung tâm Hợp tác Nguồn nhân lực Việt - Nhật (VJCC) do trường Đại học Ngoại thương triển khai bằng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Nhật Bản được phê duyệt. Năm 2001 và 2002, VJCC ở Hà Nội và TPHCM đi vào hoạt động.

Năm 2009, chương trình kinh doanh cao cấp - Keieijuku khóa một, đào tạo doanh nhân, nhà quản lý cấp cao, xây dựng mô hình doanh nghiệp Việt Nam áp dụng quản lý sản xuất theo phương thức Nhật Bản (Monozukuri) khai giảng.

Trong suốt hành trình 13 năm, Keieijuku đã đào tạo đội ngũ gần 1.000 học viên trên cả nước. Tinh thần "lấy con người làm trung tâm", "kinh doanh thắp lửa trái tim", "kinh doanh bằng tự lực tự cường và bằng sự tử tế" là phương châm dẫn đường cho nhiều thế hệ học viên dưới mái nhà chung Keieijuku.

Các Golfer cộng đồng Keieijuku và khách mời tham dự giải.

Song hành cùng giải golf, cộng đồng các học viên doanh nhân Keieijuku đã tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương Việt - Nhật. Sự kiện này là cơ hội để cộng đồng mở rộng kết nối, nâng cao hình ảnh và lan tỏa tinh thần kinh doanh sau đại dịch Covid-19, sẵn sàng đón nhận sự chuyển dịch đầu tư từ nước ngoài, nhất là Nhật Bản vào Việt Nam.